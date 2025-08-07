Grêmio Grêmio realiza penúltimo treino antes de enfrentar o Sport Recife na Arena

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Balbuena está à disposição de Mano Menezes e pode fazer sua estreia pelo Grêmio neste fim de semana. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta quinta-feira (7), o Grêmio realizou o penúltimo treinamento antes do confronto contra o Sport Recife, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para domingo, às 20h30, na Arena do Grêmio.

As atividades ocorreram no campo 1 do CT Luiz Carvalho e começaram com aquecimento e exercícios físicos sob comando dos preparadores Flávio de Oliveira e Rogério Dias. Os jogadores participaram de uma série de trabalhos que incluíram corrida, alongamentos, movimentos laterais e saltos. Em seguida, houve ações com bola, como troca de passes e o tradicional “rondo” — exercício de posse em círculo com limite de toques e pressão na marcação.

Na segunda parte do treino, o técnico Mano Menezes reuniu os atletas que devem compor a equipe titular e comandou um coletivo tático, simulando situações reais de jogo e ajustando detalhes estratégicos para o duelo de domingo.

Entre os destaques da atividade estiveram os recém-contratados Carlos Vinícius, centroavante ex-Fulham, e Fabián Balbuena, zagueiro paraguaio com passagem pelo Corinthians. Ambos participaram normalmente do treinamento e estão à disposição da comissão técnica para a partida contra o Sport. A expectativa é que possam estrear com a camisa tricolor já neste fim de semana, reforçando setores considerados carentes no elenco.

Carlos Vinícius chega para disputar posição no comando de ataque, oferecendo presença física e experiência internacional. Já Balbuena, conhecido pela liderança e firmeza defensiva, pode ser uma peça importante para fortalecer o sistema defensivo gremista, especialmente diante da sequência intensa de jogos.

O elenco gremista volta a treinar nesta sexta-feira, às 10h, no CT Luiz Carvalho, na última atividade antes da partida decisiva contra o Sport.

