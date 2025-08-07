Porto Alegre Brechocão retorna neste domingo à Redenção com feira em prol da causa animal

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

O Brechocão ocorre sempre no segundo domingo de cada mês. Foto: Alex Rocha/PMPA O Brechocão ocorre sempre no segundo domingo de cada mês. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Brechocão, feira organizada pelo Gabinete da Causa Animal de Porto Alegre, terá nova edição neste domingo (10), das 9h às 16h, no Parque Farroupilha, entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna.

A iniciativa reúne protetores e entidades cadastradas junto ao município para comercializar artigos diversos — como roupas, objetos de decoração e produtos pet — com o objetivo de arrecadar recursos destinados ao cuidado de animais. Os valores obtidos ajudam a cobrir despesas com alimentação, abrigo e atendimento clínico-veterinário.

Para a secretária Tatiana Guerra, a feira representa mais do que um evento de arrecadação. “A iniciativa não só promove a captação de recursos essenciais para os projetos sociais voltados à proteção animal, como também reforça o espírito de solidariedade e comunidade. Faz a diferença na vida de quem precisa de atenção, amor e um lar”, afirma.

Renata Becher, protetora que atua em bairros como Floresta, Humaitá, São Geraldo, Lomba do Pinheiro e Restinga, destina toda a renda obtida no evento à Associação Amor é o Bicho, da qual é voluntária. “O evento é fundamental. Além de permitir o engajamento com a comunidade, dá visibilidade às ações das organizações da sociedade civil e dos protetores individuais. Também promove a troca de experiências entre ativistas e o diálogo com o poder público”, destaca.

O Brechocão ocorre sempre no segundo domingo de cada mês.

Guarda responsável

Muitos tutores desconhecem, mas em Porto Alegre a permanência de seis ou mais cães ou gatos em uma residência — casa ou apartamento — exige o registro do local como canil ou gatil, conforme determina a Lei Complementar nº 694, de 2012.

Nesses casos, uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) realiza vistorias para verificar as condições dos espaços e a documentação. As informações são repassadas à Diretoria-Geral de Direitos Animais, que emite a autorização caso não haja irregularidades. Se forem constatadas inadequações, o proprietário é orientado a ajustar o local às normas sanitárias.

Segundo a secretaria, mais de 90% dos canis precários regularizados foram identificados após denúncias recebidas pelo telefone 156. Em muitos casos, mesmo com boas intenções, falta conhecimento técnico sobre os cuidados necessários à guarda responsável.

Espaços com vários animais exigem atenção redobrada. Os tutores devem garantir alimentação adequada, oferta de água proporcional ao porte dos bichos, retirada das sobras após as refeições e acompanhamento veterinário. A circulação dos animais em áreas vizinhas deve ser evitada, e é fundamental manter os atestados de saúde e vacinação em dia.

A higiene do ambiente também é essencial para o bem-estar dos animais e para evitar incômodos aos vizinhos, como mau cheiro e barulho. O registro pode ser solicitado junto ao Protocolo Central da prefeitura. Mais informações estão disponíveis em: portoalegre.rs.gov.br.

