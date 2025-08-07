Mundo Netanyahu confirma plano para ocupar toda a Faixa de Gaza, mas diz que não quer anexar território

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

O Hamas disse ainda que com a fala o premiê israelense "sacrificaria" os reféns para ganhos pessoais.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou nesta quinta-feira (7) os planos de ocupar a totalidade da Faixa de Gaza ao final da guerra. Ele disse, no entanto, não ter a intenção de anexar o território.

O premiê afirmou que pretende criar um órgão para governar o território de forma temporária após o fim da guerra, além de um “perímetro de segurança” ao redor de Gaza.

Ele declarou ainda que pretende entregar o governo da região às Forças Armadas israelenses, até que as condições para a formação de um governo local sejam criadas.

Antes, em entrevista à rede norte-americana “Fox News”, Netanyahu afirmou que pretende tomar o controle de toda a Faixa de Gaza, mas não anexar o território.

“Pretendemos (tomar o controle), mas não ficar com o território. Queremos criar um perímetro de segurança, mas não queremos governá-la”.

O grupo terrorista palestino Hamas afirmou que a fala de Netanyahu representa “um golpe” às tratativas de cessar-fogo na guerra, iniciada após o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023 em Israel. O grupo disse ainda que com a fala o premiê israelense “sacrificaria” os reféns para ganhos pessoais.

No início da semana, a rede de TV israelense i12 afirmou que o premiê havia decidido tomar o controle total da Faixa de Gaza. Segundo a reportagem, Netanyahu pretende expandir a ofensiva que Israel trava atualmente em Gaza até se apossar da totalidade do território palestino.

Plano

O plano envolve ainda a entrada das Forças Armadas de israelense em áreas onde o serviço de inteligência do país identificou que estão os cativeiros dos reféns, dentro da Faixa de Gaza.

A ideia de tomada do controle de Gaza – um território palestino estabelecido no mapa traçado pela ONU na criação do Estado de Israel, em 1948 – não é nova. Em maio, ao autorizar a retomada da entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, Netanyahu chegou a revelar que controlar o território fazia parte de um “plano de vitória” da guerra.

Antes, durante uma visita do premiê israelense à Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou planos de que os EUA controlem Gaza, remanejem os moradores do território para países vizinhos e crie resorts de luxo no local.

