Quinta-feira, 07 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025
A camisa 10 do Brasil sonha em adicionar a Bola de Ouro ao seu lendário currículo.Foto: Lívia Villas Boas/CBF
A revista francesa France Football, responsável pela tradicional premiação da Bola de Ouro, divulgou nesta quinta-feira (7) a lista de indicados para a edição de 2025 no futebol feminino. O Brasil aparece com três representantes: as atacantes Marta (Orlando Pride e Seleção Brasileira) e Amanda Gutierres (Palmeiras e Seleção Brasileira), além do técnico Arthur Elias, comandante da Canarinha.
As premiações da Bola de Ouro 2025
A cerimônia contempla diferentes categorias no futebol feminino, cada uma com critérios específicos:
Bola de Ouro Feminina – Premia a melhor jogadora da temporada com base em quatro critérios: desempenho individual, títulos conquistados, fair play e papel tático no time.
Troféu Kopa Feminino – Destinado à melhor jogadora sub-21 da temporada.
Troféu Yashin Feminino – Reconhece a melhor goleira do ano.
Troféu Cruyff Feminino – Homenageia o melhor treinador ou treinadora da temporada, levando o nome do lendário Johan Cruyff.
Clube do Ano (Feminino) – Premia a equipe com maior impacto, desempenho e número de indicações ao longo da temporada.
Indicados à Bola de Ouro Feminina 2025
Jogadoras concorrentes ao prêmio principal:
Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
Sandy Baltimore (Chelsea/França)
Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
Sofia Cantore (Juventus/Itália)
Steph Catley (Arsenal/Austrália)
Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
Emily Fox (Arsenal/EUA)
Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
Esther González (Gotham/Espanha)
Caroline Hansen (Barcelona/Noruega)
Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
Lindsey Heaps (Lyon/EUA)
Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal/Inglaterra)
Marta (Orlando Pride/Brasil)
Frida Maanum (Arsenal/Noruega)
Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
Clara Mateo (Paris FC/França)
Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
Johanna Kaneryd (Chelsea/Suécia)
Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)
Troféu Yashin Feminino – Melhor goleira
Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
Cata Coll (Barcelona/Espanha)
Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
Chiamaka Nnadozie (Brighton/Nigéria)
Daphne van Domselaar (Arsenal/Holanda)
Troféu Kopa Feminino – Melhor jogadora sub-21
Michelle Agyemang (Arsenal/Inglaterra)
Linda Caicedo (Real Madrid/Colômbia)
Wieke Kaptein (Chelsea/Holanda)
Claudia Martinez Ovando (Club Olimpia/Paraguai)
Vicky Lopez (Barcelona/Espanha)
Troféu Cruyff Feminino – Melhor treinador(a)
Sonia Bompastor (Chelsea)
Arthur Elias (Seleção Brasileira)
Justine Madugu (Seleção da Nigéria)
Renée Slegers (Arsenal)
Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)
Clube do Ano (Futebol Feminino)
Arsenal (Inglaterra)
Barcelona (Espanha)
Lyon (França)
Orlando Pride (Estados Unidos)
A lendária atacante Marta, indicada novamente em 2025, jamais venceu a Bola de Ouro, já que a France Football passou a entregar o prêmio feminino apenas a partir de 2018. Naquele ano, mesmo sendo uma das favoritas, quem ficou com o primeiro lugar foi Ada Hegerberg, do Lyon, enquanto Marta terminou na quarta posição.
Antes da criação da Bola de Ouro feminina, o principal reconhecimento individual era o prêmio da própria FIFA, onde Marta é a maior vencedora da história. A Rainha foi premiada seis vezes: em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.