Rio Grande do Sul Novos equipamentos reforçam a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do RS

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Drones e botes auxiliarão em situações de emergência. Foto: João Pedro Rodrigues/SegurançaRS Drones e botes auxiliarão em situações de emergência. (Foto: João Pedro Rodrigues/SegurançaRS) Foto: João Pedro Rodrigues/SegurançaRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite recebeu, nesta quinta-feira (7), no Palácio Piratini, novos equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS). Na solenidade, o Instituto Unimed/RS formalizou a doação de três drones com câmera térmica, capazes de realizar operações noturnas, e três conjuntos de botes e motores de popa com reboque, que auxiliarão em situações de emergência, salvamento e resgate.

Os equipamentos serão destinados aos batalhões de Canoas, Lajeado e Pelotas. Outras sete embarcações serão encaminhadas, nos próximos meses, para as unidades de Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Encantado, Guaíba, Montenegro, Rio Grande e São Leopoldo. Para Leite, a entrega dos novos equipamentos representa a integração entre Estado e sociedade na proteção da vida e na reconstrução do Rio Grande do Sul.

“Essas doações têm um valor duplo. De um lado, fortalecem a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros Militar, que vem atuando de forma incansável para proteger os gaúchos, mesmo nas situações mais extremas. Mas há um segundo elemento, igualmente relevante: o valor simbólico da solidariedade. Cada doação representa um gesto de cuidado, de empatia e de compromisso coletivo com a reconstrução do nosso Estado. Por isso, deixo meu agradecimento ao Instituto Unimed, ao sistema cooperativo e a todos que seguem somando esforços. Como diz o Plano Rio Grande: somos todos nós, por todos nós”, destacou Eduardo Leite.

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, salientou a relevância da parceria na qualificação da atuação das forças de segurança. “Agradeço muito a Unimed Federação por esse importante investimento, dentro da ideia de tornar o nosso Rio Grande cada vez mais resiliente. Essas embarcações vão para dez batalhões do Corpo de Bombeiros Militar, que tem uma missão muito semelhante aos profissionais de saúde, que é salvar vidas. E também os drones, que terão grande utilidade para as ações de busca e salvamento. A segurança pública gaúcha sai mais forte a partir de hoje”, afirmou o secretário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/novos-equipamentos-reforcam-a-estrutura-do-corpo-de-bombeiros-militar-do-rs/

Novos equipamentos reforçam a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do RS

2025-08-07