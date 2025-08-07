Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política PT e esquerda já usaram mesma estratégia dos bolsonaristas e obstruíram sessões do Congresso

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Bancada da esquerda interrompeu sessão e obstruiu votações da Câmara dos Deputados pedindo libertação de Lula, em 2018.

Foto: Arquivo/Luis Macedo/Agência Câmara
Bancada da esquerda interrompeu sessão e obstruiu votações da Câmara dos Deputados pedindo libertação de Lula, em 2018. (Foto: Arquivo/Luis Macedo/Agência Câmara)

A tática da obstrução usada por parlamentares da oposição para paralisar os trabalhos na Câmara dos Deputados e no Senado não é novidade no Congresso Nacional. De direita à esquerda, deputados e senadores recorrem ao tumulto como forma de pressionar adversários políticos e defender interesses próprios.

O Partido dos Trabalhadores (PT), por exemplo, já ocupou a Mesa Diretora das duas Casas legislativas em diferentes ocasiões. Em 2016, protestou contra uma proposta de mudança na lei do pré-sal. No ano seguinte, tentou impedir a votação da reforma trabalhista. Ainda em 2018, a bancada de esquerda obstruiu votações na Câmara pedindo a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A mais recente ação foi liderada por parlamentares bolsonaristas, que ocuparam a Mesa da Câmara em meio à pressão pela aprovação do projeto de anistia a manifestantes do 8 de Janeiro e pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O movimento foi organizado pelo núcleo mais fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A bancada do PL liderou a ação, mas contou com o apoio de parlamentares de outras siglas. A obstrução só foi encerrada após o presidente da Casa, Arthur Lira, autorizar o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP) a comandar a sessão. Diante da resistência, o corregedor da Câmara, deputado Domingos Neto (PSD-CE), chegou a propor a suspensão dos mandatos dos envolvidos por até seis meses.

Situação semelhante ocorreu em 2017, quando a deputada Luiza Erundina (PSOL-SP) sentou-se à Mesa do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), durante a tramitação da reforma trabalhista. Acompanhada por deputados do PT, PCdoB e PSOL, ela interrompeu a leitura do relatório apresentado pelo então deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), sob gritos de “Fora Temer”.

A mesma estratégia foi adotada por senadoras da oposição no Senado, naquele mesmo ano. Gleisi Hoffmann (PT-PR), então senadora e hoje ministra da Secretaria de Relações Institucionais, liderou a ocupação da Mesa do Senado para tentar impedir a votação da reforma trabalhista. Junto a ela, participaram Regina Sousa (PT-PI), Fátima Bezerra (PT-RN) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). A ocupação durou mais de seis horas e levou o então presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), a cortar a energia elétrica do plenário. A reforma acabou sendo aprovada.

Em 2018, partidos de esquerda, liderados pelo PT, também paralisaram os trabalhos da Câmara em protesto contra a prisão de Lula. Deputados entraram em plenário aos gritos de “Lula, guerreiro do povo brasileiro”, portando cartazes com a mensagem “Lula Livre”. PSOL, PCdoB, PDT e PSB também aderiram à obstrução total das votações.

Na terça-feira (5), o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), criticou a ação dos parlamentares bolsonaristas, classificando a ocupação das Mesas Diretoras como um “AI-5 parlamentar”.

“A oposição tem todo o direito de fazer obstrução. É um direito regimental. Agora, ocupar, na marra, as Mesas do Senado e da Câmara é fazer a mesma coisa que os vândalos do 8 de Janeiro fizeram. É agredir uma instituição democrática. Impedir seu funcionamento por meio da força é uma espécie de AI-5 parlamentar. A democracia brasileira está sob ataque”, escreveu nas redes sociais.

(Com informações do jornal O Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Cuéllar retorna ao Grêmio após mais de três meses fora dos gramados
Novos equipamentos reforçam a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do RS
https://www.osul.com.br/pt-e-esquerda-ja-usaram-mesma-estrategia-dos-bolsonaristas-e-obstruiram-sessoes-do-congresso/ PT e esquerda já usaram mesma estratégia dos bolsonaristas e obstruíram sessões do Congresso 2025-08-07
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Indicados ao Bola de Ouro e demais prêmios são revelados
Rio Grande do Sul Governo gaúcho reabre inscrições para estágios em escolas públicas com foco em jovens em situação de vulnerabilidade
Política Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários-mínimos
Esporte Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino começa nesta quinta
Grêmio Grêmio realiza penúltimo treino antes de enfrentar o Sport Recife na Arena
Porto Alegre Brechocão retorna neste domingo à Redenção com feira em prol da causa animal
Mundo Netanyahu confirma plano para ocupar toda a Faixa de Gaza, mas diz que não quer anexar território
Esporte Marta e outros dois brasileiros estão entre os indicados à Bola de Ouro Feminina 2025
Rio Grande do Sul Novos equipamentos reforçam a estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do RS
Grêmio Cuéllar retorna ao Grêmio após mais de três meses fora dos gramados
Pode te interessar

Política Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários-mínimos

Política Índia concordou em ampliar cobertura do acordo com Mercosul, diz Lula

Política Embaixada dos Estados Unidos ameaça aliados do ministro Alexandre de Moraes: “Estão avisados”

Política Petista aciona Conselho Tutelar por deputada levar bebê de 4 meses a protesto na Câmara