Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Grêmio Cuéllar retorna ao Grêmio após mais de três meses fora dos gramados

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Por conta de problemas físicos, Cuéllar ficou fora de mais de 20 jogos.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Por conta de problemas físicos, Cuéllar ficou fora de mais de 20 jogos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio contará com cinco novidades para o confronto contra o Sport, neste domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre elas, destaca-se o retorno do volante Cuéllar, que estava afastado há mais de três meses e agora pode voltar a campo.

Quando foi contratado, a torcida gremista depositou grandes expectativas no colombiano, imaginando que ele formaria a dupla ideal com Villasanti. A lembrança mais recente era do Cuéllar de 2019, quando atuava pelo Flamengo como um verdadeiro “cão de caça”. No entanto, a realidade foi diferente: desde que chegou ao Grêmio, o volante participou de apenas 13 partidas. A última foi contra o Atlético Grau, do Peru, em um empate sem gols.

A baixa quantidade de jogos reflete um longo período de ausência. Cuéllar sofreu três lesões desde que chegou ao clube, ficando fora por 133 dias e perdendo 22 partidas pelo Tricolor Gaúcho.

Durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o departamento médico realizou trabalhos específicos de força, visando deixá-lo apto para a retomada do calendário brasileiro. Cuéllar chegou a atuar por 50 minutos em um jogo-treino contra o Aimoré, mas não conseguiu estar pronto para a Recopa Gaúcha contra o São José. Na ocasião, sofreu sua terceira lesão na temporada: uma lesão de grau 1 na parte posterior da coxa direita.

Agora recuperado, o volante treina normalmente há duas semanas e deve ser relacionado para o duelo contra o Sport. Cuéllar é um jogador em quem Mano Menezes confia e aprecia o estilo de jogo. O treinador, inclusive, já havia solicitado sua contratação quando comandava o Fluminense e anteriormente, no Internacional.

Além de Cuéllar, Mano terá mais quatro reforços à disposição para a próxima rodada. O lateral-esquerdo Marlon e o ponta Cristian Olivera retornam após cumprirem suspensão na última partida. Já os recém-contratados Fabián Balbuena (zagueiro) e Carlos Vinícius (centroavante) também devem ser relacionados.

Índia concordou em ampliar cobertura do acordo com Mercosul, diz Lula
