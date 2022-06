Brasil Indigenista e jornalista inglês estão desaparecidos no Amazonas

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

O indigenista Bruno Araújo Pereira, e o jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian, estão desaparecidos desde domingo (05) no Vale do Javari, no Amazonas, de acordo com a Univaja (União das Organizações Indígenas do Vale do Javari).

Phillips estava indo para uma localidade, chamada Lago do Jaburu, para entrevistar indígenas e Pereira o acompanhava. De acordo com as organizações indígenas e o The Guardian, o indigenista é alvo de ameaças de madeireiros e garimpeiros que tentam invadir terras indígenas na região.

A nota divulgada nesta segunda-feira (06), assinada também por outras associações representantes de povos indígenas, informa que a dupla desapareceu no trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte, pontos de ida e ponto de retorno respectivamente, no estado do Amazonas.

Os dois se deslocaram com o objetivo de visitar uma equipe de Vigilância Indígena que se encontra próxima ao Lago do Jaburu, localidade próxima da Base de Vigilância da Funai (Fundação Nacional do Índio) no rio Ituí.

Os dois chegaram no local de destino na sexta-feira (03) às 19h25. No domingo a dupla retornaria pela manhã para a cidade de Atalaia do Norte, porém, antes pararam na comunidade São Rafael, em uma visita previamente agendada.

O indigenista faria uma uma reunião com um membro da comunidade apelidado de Churrasco. O encontro iria tratar de trabalhos conjuntos entre ribeirinhos e indígenas na vigilância do território, bastante afetado por invasões, de acordo com a Univaja.

“Pelo que consta nas informações trocadas, via Dispositivo de Comunicação Satelital [SPOT, na sigla em inglês], eles chegaram na comunidade São Rafael por volta das 6h, onde conversaram com a esposa do Churrasco, visto que este não estava na comunidade e depois partiram rumo a Atalaia do Norte, viagem que dura aproximadamente duas horas. Assim, deveriam ter chegado por volta de 8h, 9h na cidade, o que não ocorreu”, informou a nota das associações indígenas.

Por volta das 14h, uma equipe de busca saiu de Atalaia do Norte formada por indígenas “extremamente conhecedores da região”, de acordo com o comunicado. A equipe percorreu o mesmo trecho que Pereira e Dom Phillips supostamente teriam percorrido, mas nenhum vestígio foi encontrado.

A última informação de avistamento deles é da comunidade São Gabriel com relatos de que avistaram o barco passando em direção a Atalaia do Norte. Às 16h, outra equipe de busca saiu de Tabatinga, em uma embarcação maior, retornando ao mesmo local, novamente nenhuma pista foi encontrada.

De acordo com o comunicado, Pereira é experiente e profundo conhecedor da região já que foi Coordenador Regional da Funai de Atalaia do Norte por anos.

