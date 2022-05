Rio Grande do Sul Indústria do Rio Grande do Sul registra 6º maior crescimento do Brasil em março, diz IBGE

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

Indústria gaúcha teve crescimento de 2,0% em março de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021. Foto: Reprodução Indústria gaúcha teve crescimento de 2,0% em março de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul é o sexto Estado do Brasil com maior crescimento no setor industrial no mês de março, indica pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A indústria teve crescimento de 2,0% em comparação com o mesmo período de 2021 no RS. O crescimento da indústria gaúcha ficou atrás do aumento registrado em Mato Grosso (22,9%), Bahia (8,6%), Rio de Janeiro (5,4%) e, São Paulo (2,9%) Ceará (4,7%).

Em âmbito nacional, a produção industrial caiu 2,1% ante março de 2021, como informou o IBGE na semana passada. O órgão explica, em nota, que março deste ano (22 dias) teve um dia útil a menos do que igual mês do ano anterior (23 dias).

Quanto aos que tiveram maior crescimento, o destaque é para o Mato Grosso, com 22,9% em relação a março de 2021. O IBGE sustenta que o aumento é “impulsionado, em grande parte, pelo comportamento positivo vindo das atividades de produtos alimentícios e de bebidas”.

De fevereiro para março

Apesar de ser um dos Estados que apresentam aumento no comparativo entre março de 2021 e de 2022, a produção industrial gaúcha é uma das que não apresentou crescimento em relação ao mês anterior (-0,3%). Também tiveram variação negativa os Estados de Santa Catarina (-3,8%), Pará (-3,3%), Espírito Santo (-3,0%), Pernambuco (-1,1%) e Goiás (0,2%).

