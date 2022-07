Rio Grande do Sul Indústria gaúcha tem redução de 15% no pessoal ocupado frente a 2011, aponta IBGE

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Na comparação com 2013, o ponto mais alto da série de dez anos, quando chegou a empregar 756,5 mil pessoas, a indústria gaúcha perdeu 17,1% dos seus postos de trabalho. Foto: Reprodução Na comparação com 2013, o ponto mais alto da série de dez anos, quando chegou a empregar 756,5 mil pessoas, a indústria gaúcha perdeu 17,1% dos seus postos de trabalho. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul apresentou em 2020 18,1 mil unidades locais de empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas, que empregaram 627 mil pessoas e pagaram R$ 22,8 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações, de acordo com a Pesquisa Industrial Anual – Empresa (PIA-Empresa), divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (21). Os dados mostram uma redução de 15% no pessoal ocupado frente a 2011 (737,6 mil pessoas).

Na comparação com 2013, o ponto mais alto da série de dez anos, quando chegou a empregar 756,5 mil pessoas, a indústria gaúcha perdeu 17,1% dos seus postos de trabalho. Com relação ao número de unidades locais, ficou 4,1% abaixo do registrado em 2019 (18,9 mil), com a quinta queda em seis anos. Desde 2011, 2020 apresentou o segundo menor número de unidades locais, ficando atrás apenas de 2001 (17,1 mil). Esse indicador atingiu seu auge em 2014 (21,9 mil unidades locais) e, desde então, recuou 17,2%.

Pela primeira vez na série histórica da PIA-Produto, o óleo diesel perdeu a liderança dos dez principais produtos ou serviços industriais no Rio Grande do Sul segundo o seu valor de produção, caindo para a quinta posição do ranking.

Entre as maiores participações no valor da produção em 2020, o destaque ficou com os automóveis, jipes ou camionetas de cilindrada menor ou igual a 1.000 cm³, que saltaram da sexta posição em 2019 para a primeira em 2020.

Brasil

De acordo com a PIA-Empresa, o setor industrial brasileiro perdeu 9,6 mil empresas e 1 milhão de postos de trabalho em dez anos. Em 2020, o País tinha 303,6 mil indústrias com uma ou mais pessoas ocupadas, sendo 6,3 mil indústrias extrativas e 297,3 mil indústrias de transformação.

Desde 2011, o número de empresas industriais teve a sétima queda consecutiva, com a perda de 2,9 mil empresas (-0,9%) frente a 2019. Desde 2013, ponto mais alto da série de dez anos, a redução foi de 9,4% (31,4 mil empresas).

Em 2020 o setor industrial ocupava 7,7 milhões de pessoas, das quais 97,4% operavam nas indústrias de transformação. A indústria perdeu 1,0 milhão postos de trabalho entre 2011 e 2020. Frente a 2013, o ponto mais alto do decênio analisado, houve uma perda de 15,3% das vagas.

A PIA-Produto, por sua vez, mostra que, em 2020, minério de ferro foi o principal produto industrial do País. O produto teve participação de 4,8% na receita de vendas da indústria brasileira, 1,5 pontos percentuais acima de 2019, reflexo da alta dos preços internacionais. Ultrapassou, assim, os óleos brutos de petróleo, que lideravam o ranking desde 2018 e tiveram em 2020 participação de 3,1%, 0,7 pontos percentuais abaixo de 2019.

