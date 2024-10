Brasil Infecções por HIV: sócios de laboratório responsável por testes já foram processados por erro semelhante

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Seis pacientes transplantados foram contaminados com HIV depois de receberem órgãos infectados com o vírus.

Os sócios do laboratório PCS Lab Saleme, Márcia e Walter Vieira, foram condenados a indenizar em R$ 10 mil uma mulher que recebeu um resultado errado de um teste de HIV. O caso ocorreu há 14 anos. O teste foi realizado em outro laboratório de análises clínicas, o PCS Lab Farrula Análises Clínicas, localizado em Belford Roxo (RJ) e que também Márcia e Walter Vieira listados como sócios. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O Ministério da Saúde ordenou nesta sexta-feira (11), a instalação de auditoria “urgente” pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) no sistema de transplante do Rio de Janeiro após seis pacientes transplantados serem contaminados com HIV depois de receberem órgãos infectados com o vírus.

Em nota, a pasta manifestou “irrestrito apoio aos pacientes e suas famílias”, e afirmou que o caso “é tratado com extrema seriedade, visando cuidar dos pacientes e suas famílias e preservar a confiança da população nesse serviço essencial. O Ministério esclarece ainda as medidas imediatas adotadas para garantir a segurança e a integridade do sistema nacional de transplantes”.

HIV

Segundo o Ministério da Saúde, a aids é a doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV é a sigla em inglês). Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. O vírus é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção.

O HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos Lentiviridae e é uma Infecção Sexualmente Transmissível. Esses vírus compartilham algumas propriedades comuns, como por exemplo:

– Período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença;

– Infecção das células do sangue e do sistema nervoso;

– Supressão do sistema imune.

Pessoas vivendo com HIV e/ou Aids que não estão em tratamento ou mantém a carga viral detectável podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.

Indetectável = Intransmissível (I = I): pessoas vivendo com HIV/Aids em tratamento antirretroviral e carga viral indetectável há pelo menos seis meses não transmitem o vírus por via sexual.

