Política “Rico não precisa do governo e da prefeitura”, afirma Lula durante evento em Fortaleza

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Lula participou da cerimônia de entrega de 1.296 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida Foto: Ricardo Stuckert/PR Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil é promessa de campanha de Lula. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (11) que os ricos não precisam do governo e que os mais pobres só são lembrados em época de eleição. Lula deu a declaração em evento de entrega das unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em Fortaleza (CE), cidade em que o segundo turno das eleições municipais será disputado entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

“Tem que ser governo para cuidar do povo e cuidar daqueles que mais necessitam. Porque o rico não precisa do Estado, do governo, da prefeitura. Ele já mora bem, a rua dele já tem asfalto, já tem água encanada, esgoto, já tem um monte de coisa, tem shopping center, tem cinema… e o pobre, o que tem? Nada”, disse Lula.

“O pobre só é lembrado em época de eleição. Em época de eleição, o pobre é a pessoa mais querida do mundo. Todo mundo beija, abraça, afaga. Quando termina a eleição, vira as costas outra vez para os pobres e vai cuidar de almoçar e jantar com os ricos, banqueiros e empresários”, completou o presidente.

Mais cedo, em entrevista à Rádio O Povo CBN, Lula voltou a defender a isenção do Imposto de Renda de quem ganha até R$ 5 mil e a taxação de heranças.

Minha Casa, Minha Vida

Lula participou da cerimônia de entrega de 1.296 apartamentos do empreendimento Cidade Jardim I Módulo IV, no Conjunto José Walter.

Segundo o governo, o valor total do investimento é de R$ 115,7 milhões, sendo R$ 100,5 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e R$ 15,2 milhões de contrapartida do governo do Ceará.

O empreendimento é contemplado com uma biblioteca que reúne mais de 500 livros, além de uma área para computação e uma “zona livre” que conta com espaço para crianças.

“Essa zona livre, essa biblioteca é o mínimo de respeito que os governantes têm que ter com as pessoas mais necessitadas desse país. […] É plenamente possível que todo conjunto habitacional tenha, não apenas quatro paredes para as pessoas morarem, mas tenha área de lazer e conforto”, afirmou o presidente. As informações são da CNN Brasil.

