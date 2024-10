Brasil Ministério da Saúde solicita interdição de laboratório após contaminação por HIV

11 de outubro de 2024

A falha ocorreu em um laboratório contratado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado A falha ocorreu em um laboratório contratado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Ministério da Saúde solicitou nesta sexta-feira (11) a interdição cautelar do Laboratório PCS Lab Saleme após denúncias sobre a transmissão do vírus HIV a pacientes transplantados no Rio de Janeiro. A solicitação foi feita em resposta à confirmação, até o momento, da infecção de dois doadores e seis receptores que testaram positivo para o vírus.

Além da interdição, a pasta determinou que todos os testes de doadores de órgãos sejam realizados exclusivamente pelo Hemocentro do Rio de Janeiro utilizando o teste NAT e ordenou a retestagem do material dos doadores do laboratório sob investigação. O ministério também determinou que o grupo de pacientes receptores de transplantes de órgãos dos doadores infectados, bem como seus contatos, recebam total atendimento especializado.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) informou que abriu uma sindicância nesta sexta-feira (11), para investigar o caso. A falha ocorreu em um laboratório contratado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro responsável por exames de detecção do vírus. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, se manifestou sobre o caso:

Os infectados já estão cientes e os órgãos de outros 288 doadores estão passando por nova testagem no Estado.

Veja a íntegra da nota do Ministério da Saúde:

“O Ministério da Saúde, diante da notificação de eventos adversos graves, relacionados à transmissão do HIV por meio de transplantes de órgãos no estado do Rio de Janeiro, manifesta seu irrestrito apoio aos pacientes e suas famílias. A situação está sendo tratada com extrema seriedade, visando cuidar dos pacientes e suas famílias e preservar a confiança da população nesse serviço essencial. O Ministério esclarece ainda as medidas imediatas adotadas para garantir a segurança e a integridade do sistema nacional de transplantes.

O episódio ocorreu em testes realizados por um laboratório privado, contratado pela Fundação Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, para atendimento ao programa de transplantes no estado. Até o momento houve a confirmação de infecção por HIV de dois doadores e seis receptores que tiveram teste positivo.

Diante da gravidade do caso, imediatamente, foram tomadas as seguintes medidas:

1. O MS solicitou a interdição cautelar do Laboratório PCS Saleme/RJ, cuja unidade operacional fica no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC;

2. Determinou que a testagem de todos os doadores de órgãos no Rio de Janeiro voltasse a ser feita exclusivamente pelo Hemorio, utilizando o teste NAT;

3. Ordenou a retestagem do material de todos os doadores de órgãos feitas pelo Laboratório PCS Saleme/RG, a fim de identificar possíveis novos casos falso-positivos;

4. Determinou que o grupo de pacientes receptores de transplantes de órgãos dos doadores infectados, bem como seus contatos, recebessem total atendimento especializado, e

5. Determinou a instalação de auditoria urgente pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS – no sistema de transplante do Rio de Janeiro, e a apuração de eventuais irregularidades na contratação do referido laboratório, dentre outras providencias.

O Sistema Nacional de Transplantes (SNT) é reconhecido como um dos mais transparentes, seguros e consolidados do mundo. Existem normas rigorosas que visam proteger tanto os doadores quanto os receptores, garantindo que os transplantes realizados no país mantenham um alto nível de confiabilidade. O SNT possui dispositivos regulatórios que já preveem protocolos específicos para a redução de riscos, como a transmissão de doenças infecciosas, e está em constante atualização para acompanhar os avanços médicos e científicos nessa área.

O Ministério da Saúde e os demais agentes sanitários reforçaram as normas e orientações técnicas, que já são robustas, com o intuito de aprimorar os procedimentos de identificação de doenças transmissíveis antes da doação. Esse esforço visa reduzir ainda mais as chances de transmissão de infecções como o HIV ou a Hepatite C, garantindo que o sistema de transplantes no Brasil continue a operar dentro dos mais altos padrões de segurança.

Por fim, o Ministério da Saúde reforça o compromisso com a segurança e a transparência no processo de doação de órgãos, assim como com a supervisão dos processos de trabalho envolvidos. Todas as ações tomadas até o momento visam proteger a saúde da população e aprimorar ainda mais o Sistema Nacional de Transplantes, que se mantém sólido e seguro.”

O que diz o laboratório

Por meio de nota, o laboratório PCS Lab afirmou que abriu uma sindicância interna para apurar as responsabilidades no caso e afirmou se tratar de um “episódio sem precedentes na história da empresa, que atua no mercado desde 1969”.

A empresa diz ter passado à à Central Estadual de Transplantes os resultados de todos os exames de HIV realizados em amostras de sangue de doadores de órgãos entre 1º de dezembro de 2023 e 12 de setembro de 2024, período em que prestou serviços à Fundação de Saúde do Governo do Estado. “Nesses procedimentos foram utilizados os kits de diagnóstico recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, acrescenta.

Por fim, o laboratório diz que “dará suporte médico e psicológico aos pacientes infectados com HIV e seus familiares; e reitera que está à disposição das autoridades policiais, sanitárias e de classe que investigam o caso”. As informações são da CNN Brasil.

