Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

Um dos envolvidos no crime foi morto por agentes. Foto: Reprodução Um dos envolvidos no crime foi morto por agentes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta sexta-feira (11) dois homens acusados de roubar o carro de uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em São Bernardo do Campo (SP). Agentes cumpriram oito mandados de busca e apreensão e três pedidos de prisão temporária após para investigar o assalto que ocorreu na tarde da última sexta-feira (4).

A equipe de segurança de Lula estava a trabalho na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, por ser o local de votação do presidente. A motorista que ficou esperando no carro foi rendida por criminosos. Os policiais prenderam Ricardo Figueiredo da Silva e Matheus Rodrigues da Silva no bairro Jordanópolis. Segundo o boletim de ocorrência, o terceiro homem envolvido no roubo, Paulo Victor Alves Ferreira, foi morto por policiais no bairro Assunção, também na cidade do ABC, após resistir a prisão nesta sexta-feira.

Conforme a Polícia Civil, um policial estava de plantão quando recebeu a informação de que um veículo permaneceu parado no estacionamento coberto após o fechamento de um supermercado perto da delegacia e que, possivelmente, se tratava do carro roubado por conta das características. A situação chamou a atenção do vigia do estabelecimento.

Ao chegar ao local, o policial verificou que o veículo era um T-Cross de cor branca e com duas placas de identificação contendo a inscrição “Presidência da República” no para-brisas dianteiro.

O vigilante do local disse à polícia que, ao chegar para trabalhar, por volta das 21h30min, o veículo já estava estacionado. Ao verificar as câmeras de segurança, soube que não existem câmeras devido ao local estar em obras. A equipe de investigação do 3º DP acionou a Polícia Federal, que acompanhou a retirada de objetos de dentro carro. A perícia tentou extrair impressões digitais para tentar localizar os criminosos.

Segundo a polícia, os objetos encontrados foram entregues ao coordenador de segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e o carro à proprietária que prestava serviço de motorista. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no veículo, na Rua Maria Azevedo Florence, no bairro Assunção, quando foi abordada por dois homens armados, que bateram na janela do carro e mandaram a mulher sair.

Com os ladrões segurando supostos revólveres, a vítima contou à polícia que saiu do carro e teve o automóvel levado também com vários pertences pessoais, como o celular que a dupla mandou que ela dissesse a senha de desbloqueio. No momento do crime, a motorista estava sozinha no carro. A Polícia Militar foi chamada à área e ninguém foi preso.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, no veículo, modelo T Cross sem seguro, havia uma mala com roupas e calçados, uma mochila com notebook, óculos, coldre e porta-carregador, outra maleta com pins de identificação para eventos presidenciais, um terno cinza, outra mochila com carteira, CNH, funcional da Marinha, dois cartões de crédito e crachá da Presidência.

Também havia mais um crachá, roupa, identificação do GSI, bateria de rádio, celular, caderno operacional, dois relógios de pulso, um colete balístico, mais um celular, outro notebook, fone de ouvido e um Iphone.

Em nota, o GSI informou que um veículo alugado que prestava serviço à equipe da Presidência foi roubado.

“A única pessoa presente no veículo, no momento da ação criminosa, era a motorista da locadora que relatou o ocorrido aos agentes do GSI/PR. Nenhum armamento foi levado. Foi registrado o boletim de ocorrência e o fato está sendo apurado pelas forças policiais do Estado de São Paulo.”

