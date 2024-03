Geral Infeliz aniversário: veja empresários que foram alvos da Operação Lava-Jato

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS ainda está sob regime de prisão fechada domiciliar, cumprindo penas do acordo de colaboração. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Operação Lava-Jato, que completa dez anos neste mês, teve como alvo políticos, doleiros e executivos das maiores empreiteiras do País. Em seus sete anos de funcionamento efetivo, entre 2014 e 2021, foram milhares de buscas e apreensões e centenas de conduções coercitivas, prisões preventivas e temporárias. Muitos investigados já conseguiram decisões favoráveis no Supremo Tribunal Federal (STF). Veja abaixo alguns dos empresários que foram alvos da operação.

– Emílio e Marcelo Odebrecht: Pai e filho fizeram delação, no contexto do acordo do grupo Odebrecht que envolveu 75 executivos e a promessa de devolução de valores superiores a R$ 13 bilhões. Eles relataram terem alimentado um esquema de corrupção no Brasil e em outros 13 países que foi descrito como o maior já registrado no mundo pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A delação do grupo, apelidada de “delação do fim do mundo”, foi homologada em janeiro de 2017 e gerou a abertura de inquérito contra 83 políticos de foro privilegiado, 20 deles senadores. Provocou ainda a queda do então presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski. Desde então, os advogados do grupo têm obtido sucessivas vitórias judiciais. Este ano, o ministro Toffoli (STF) suspendeu o pagamento do acordo da Odebrecht com o MPF, de R$ 8,5 bilhões. O grupo empresarial está em recuperação judicial.

– Léo Pinheiro: Executivo e acionista da OAS, ainda está sob regime de prisão fechada domiciliar, cumprindo penas do acordo de colaboração. Pinheiro solicitou a Toffoli a suspensão de suas punições e o acesso às gravações das conversas entre procuradores e Sérgio Moro no âmbito da Operação Spoofing, procurando embasar um futuro pedido de nulidade. A delação de Pinheiro foi um dos principais instrumentos da Lava-Jato para condenar Lula no processo do triplex. Pinheiro se comprometeu a devolver R$ 45 mi. A OAS esteve em recuperação judicial entre 2015 e 2020.

– Cúpula da Andrade Gutierrez: O CEO da Andrade Gutierrez, Otávio Marques, e outros dez executivos da empresa fizeram delação premiada em 2015 e relataram propinas em contratos de Angra 3 e da Usina de Belo Monte. A Andrade Gutierrez fez acordo de leniência com o Ministério Público neste ano se comprometendo a devolver R$ 1 bilhão e publicou um anúncio em jornais pedindo desculpas ao país. A Andrade Gutierrez fez acordo em 2018 com a CGU para devolver outros R$ 1,5 bilhão. Desde 2020 pede a revisão dos acordos.

– Cúpula da Camargo Corrêa: Em 23 de fevereiro deste ano, a empresa pediu ao ministro Toffoli (STF) a suspensão de seus acordos de leniência com CGU e PGR , cuja soma chegava a R$ 2,1 bilhões. O grupo pediu também acesso aos autos da Operação Spoofing, para buscar elementos que sustentem um pedido de nulidade de todo processo. A delação dos executivos da Camargo Corrêa foi decisiva para o desdobramento da Lava-Jato para o Rio de Janeiro, em 2015. Os dirigentes da empresa narraram a existência de um pagamento de propinas para contratos do setor elétrico.

– Eike Batista: O empresário que comandou o grupo petroleiro OGX foi preso em 2017 por ordem do juiz Marcelo Bretas, do Rio, três anos depois de ir à bancarrota. Eike foi acusado de pagar propinas para o grupo político do ex-governador fluminense Sergio Cabral. Condenado a 30 anos de prisão e uma multa de R$ 53 mi em 2021, fez acordo de delação premiada homologado pelo Supremo em 2020, mantido até hoje sob sigilo. As informações são do jornal Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/infeliz-aniversario-veja-empresarios-que-foram-alvos-da-operacao-lava-jato/

Infeliz aniversário: veja empresários que foram alvos da Operação Lava-Jato

2024-03-09