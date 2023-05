Política “Infelizmente, temos uma situação delicada no Congresso Nacional”, afirma a ministra Marina Silva

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Marina disse que o governo Lula está lutando para manter o seu projeto político Foto: José Cruz/Agência Brasil Marina disse que o governo Lula está lutando para manter o seu projeto político. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

Após derrotas do governo no Congresso Nacional, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se reuniu, na sexta-feira (26), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois do encontro, ela admitiu que a situação no Parlamento é “delicada”, mas que o governo luta para manter o seu projeto político.

“Infelizmente, temos uma situação delicada no Congresso Nacional, em que há uma maioria de parlamentares que gostariam de reeditar a estrutura e políticas do governo anterior, e o governo está lutando muito fortemente para manter o seu programa, aquilo que foi a decisão soberana da sociedade”, declarou.

Nos últimos dias, houve uma ofensiva do Legislativo contra a agenda de proteção ambiental e de povos tradicionais. Foram retiradas atribuições dos ministérios comandados por Marina e por Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas, e aprovada uma medida provisória que afrouxa regras de proteção da Mata Atlântica.

Além disso, parlamentares deram aval para que tramite em regime de urgência um projeto que pode dificultar a demarcação de terras indígenas no País.

Em entrevista à CNN, Marina defendeu o direito do governo de implementar o projeto político que foi eleito, destacando que a administração federal se esforça para manter a medida provisória que restabeleceu, por exemplo, as competências do Ministério do Meio Ambiente.

Ela observou que está preparada para o diálogo e que “a política ambiental, a proteção dos povos indígenas, é uma questão estratégica para o governo, está no coração do governo”.

