Imposto de Renda: entenda como não cair na malha fina e onde conseguir ajuda

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda deste ano termina em 31 de maio Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda deste ano termina em 31 de maio. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Com o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2023 se encaminhando para o fim, quem ainda não entregou o documento deve preencher as informações com atenção e evitar a dor de cabeça de cair na malha fina.

Em 2022, de acordo com a Receita Federal, mais de 1 milhão de declarações (2,7% do total enviado) ficaram retidas. Então, vale seguir alguns cuidados para escapar desse transtorno.

Segundo o contador Filipe Martins da Silva, professor mestre do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Cesuca, deixar de informar ou descrever com divergência uma fonte de renda e despesas dedutíveis são os principais erros que levam à malha fina.

“Muitas vezes. você trabalhou apenas dois meses do ano e acaba não lembrando que, mesmo assim, precisa informar esse rendimento na sua declaração. Além disso, quem atua como síndico também deve informar a sua renda: o condomínio é obrigado a disponibilizar o informe de rendimentos”, lembra Martins.

É obrigatório fazer a declaração quem recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano, como salários, aposentadorias ou aluguéis. Está também obrigado a declarar quem ganhou mais de R$ 40 mil de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte do ano, como indenização trabalhista ou rendimento de poupança.

“Informes de rendimentos dos dependentes e valores recebidos a título de pensão alimentícia também devem ser declarados e, para aqueles que investiram na Bolsa de Valores, é preciso se atentar às novas regras. Se você teve um acúmulo de operações de alienação de ativos na Bolsa que tenha totalizado mais de R$ 40 mil no ano de 2022, logo se torna obrigatório acrescentar isso na declaração anual”, afirma.

Martins frisa a importância de resgatar comprovantes de gastos com saúde e educação para informá-los e, assim, conseguir abater o imposto. “Solicite os informes de rendimentos para a empresa, imobiliária, os bancos, as corretoras de valores mobiliários e câmbio, além dos extratos bancários para fins do IR e dos documentos que comprovem a posse e valor de aquisição dos bens, móveis e imóveis”, elenca.

Não atingi a renda necessária para a declaração obrigatória. Posso declarar mesmo assim?

Nesse caso, Martins esclarece os pontos positivos da declaração não obrigatória. “O ponto positivo de entregar a declaração do Imposto de Renda é para aqueles casos nos quais a pessoa é empreendedora e recebe distribuição de lucros, assim, terá um documento válido para demonstrar a origem de sua fonte de renda, que normalmente é exigida pelos bancos. Somente se você atingir a renda necessária, é obrigado a entregar. Porém, mesmo não atingindo

o valor da obrigatoriedade, mas teve Imposto de Renda retido, deve entregar para recuperar a quantia retida”, reitera o professor.

Martins ainda aconselha a desconfiar de pessoas que falam que conseguirão restituir o valor do imposto retido, mas que não têm fundamentos. “Não existe mágica. O contador alimenta o programa gerador de ajuste anual baseado na documentação dada pelo contribuinte. Assim, o programa realiza os cálculos: se houve renda tributável elevada, a restituição não é líquida e certa. Sempre esteja inteirado da sua declaração, não deixe de conferir, pois caso alguma informação esteja errada, terá que pagar multa e juros sobre o valor do imposto”, finaliza.

Onde conseguir ajuda?

No Centro Universitário Cesuca, instituição pertencente ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, em Cachoeirinha, é possível realizar a declaração de forma gratuita, através do Plantão Fiscal 2023, que vai até o dia 31 deste mês, prazo final para a entrega do documento. O serviço esclarece dúvidas dos contribuintes sobre a declaração do Imposto de Renda, além de fornecer orientações de planejamento financeiro e pessoal.

A ação é direcionada para a comunidade em geral, e as atividades têm o suporte do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da instituição de ensino e apoio técnico da Receita Federal.

Os interessados nos atendimentos devem realizar agendamento prévio pelo número (51) 3396-1062 e comparecer na instituição com documentos pessoais, comprovante de endereço, título de eleitor, bem como

o comprovante de rendimentos anual de 2022.

Além de apoiar no preenchimento da declaração do IR, a ação, que é realizada sob a coordenação do professor Guilherme Pressi, coordenador do curso de

Ciências Contábeis, visa auxiliar nas dúvidas em relação ao planejamento financeiro e pessoal.

Serviço:

Plantão Fiscal 2023

Quando: até 31 de maio (os demais serviços do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil além do IR são permanentes, não se restringindo a esse período)

Atendimento por telefone ou agendamento prévio para presencial: (51) 3396-1062

Dias de atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: das 13h às 21h

Endereço do Cesuca: rua Silvério Manoel da Silva, 160, Cachoeirinha

