Acontece Junta Comercial do Rio Grande do Sul completa 146 anos de fundação com mais de 1,7 milhão de empresas ativas

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Uma solenidade foi realizada para comemorar o aniversário da autarquia Foto: Rayssa Tarouco/Divulgação Uma solenidade foi realizada para comemorar o aniversário da autarquia. (Foto: Rayssa Tarouco/Divulgação) Foto: Rayssa Tarouco/Divulgação

A JucisRS (Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul), localizada no Centro de Porto Alegre, completou 146 anos no dia 24 deste mês. A autarquia, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, conta com 1.705.107 empresas ativas, entre elas 837.149 Mei’s (micro e pequenas empresas) – estas últimas são responsáveis por 54% dos empregos no Brasil.

“É com muito orgulho que nesta -feira celebramos os 146 anos desta autarquia. A Junta Comercial teve grandes avanços ao longo de sua história, mas nada seria possível sem o empenho e a dedicação de todos que fazem partem deste órgão de registro”, declarou a presidente da JucisRS, Lauren de Vargas Momback, primeira mulher a comandar a autarquia.

Conforme Lauren, a Junta Comercial têm vários motivos para comemorar essa data. Desde a digitalização de 24 milhões de documentos do seu acervo, o órgão de registro tem passado por constantes transformações. , são 25 mil documentos mensais, mais de 700 por dia, além de 26 Unidades Desconcentradas da autarquia distribuídas em diversas cidades gaúchas. Com a Junta 100% digital, outra ação de destaque na agilidade dos serviços prestados aos usuários/clientes é as Assinaturas Avançadas, sistema que disponibiliza a opção de dois tipos de assinaturas de documentos gratuitas: por reconhecimento facial e pelo home banking.

A JucisRS disponibilizou ainda a realização de pagamentos via Pix, tornando-se o primeiro órgão do Estado a essa modalidade. Já na Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios), os 497 municípios gaúchos estão integrados, beneficiando 100% das empresas do RS, uma parceria entre Sebrae/RS e prefeituras.

O TFE (Tudo Fácil Empresas) está implementado em 25 cidades: Porto Alegre, Novo Hamburgo, Panambi, Bagé, Erechim, Gravataí, Estrela, Santa Cruz do Sul, Esteio, Caxias do Sul, Rio Grande, São Borja, Sapiranga, Farroupilha, Sapucaia do Sul, Venâncio Aires, Montenegro, Frederico Westphalen, Rio Pardo, São Leopoldo, Uruguaiana, Santo Antônio da Patrulha, Guaíba, Tapejara e Palmeira das Missões.

Santiago será a 26ª cidade a contar com o TFE. A meta, segundo Lauren, é levar até o final deste ano o Tudo Fácil Empresas aos 497 municípios do RS.

