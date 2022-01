Economia Inflação anual na zona do euro acelera a recorde de 5% em dezembro

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em relação a novembro, a taxa anual de inflação ao consumidor da zona do euro avançou 0,4% em dezembro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro atingiu a máxima histórica de 5% em dezembro, acelerando levemente em relação à alta de 4,9% observada em novembro, segundo dados finais divulgados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado confirmou a estimativa preliminar e veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

O CPI recorde, que é igual à taxa de julho de 1991, amplia pressões para que o Banco Central Europeu (BCE) aperte sua política monetária. A meta de inflação do BCE é de 2%.

Em relação a novembro, o CPI da zona do euro avançou 0,4% em dezembro, também como se previa.

Apenas o núcleo do CPI do bloco, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve ganho anual de 2,6% em dezembro, confirmando leitura preliminar. Já no confronto mensal, o núcleo do índice aumentou 0,4% no último mês.

Reino Unido

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu 5,4% em dezembro de 2021 ante igual mês do ano anterior, acelerando em relação ao ganho anual de 5,1% observado em novembro, segundo dados publicados na quarta-feira, 19, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS). O CPI é o principal indicador de inflação do país.

O resultado de dezembro, o mais alto desde janeiro de 1997, superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam ganho de 5,2%, e afastou ainda mais a inflação britânica da meta do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), que é de uma taxa de 2%.

Em relação a novembro, o CPI do Reino Unido avançou 0,5% em dezembro. Neste caso, a projeção era de acréscimo de 0,4%.

O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, aumentou 0,5% em dezembro ante o mês anterior e registrou acréscimo anual de 4,2%.

Inflação na Alemanha

Já na Alemanha, a taxa anual de inflação ao consumidor atingiu 5,3% em dezembro de 2021, acelerando de 5,2% em novembro, segundo dados finais publicados nesta quarta-feira pela Destatis, a agência de estatísticas do país.

Os dados de quarta-feira, 19, vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal e confirmaram estimativas preliminares.

Em 2021, o CPI alemão teve alta média de 3,1% ante 2020, a maior desde 1993, informou a Destatis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia