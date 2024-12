Mundo Inflação argentina fica em 2,4% em novembro, menor índice mensal registrado desde julho de 2020

Milei afirmou que a sua equipe econômica está finalizando a proposta de uma reforma tributária que deve reduzir 90% dos impostos.

A inflação mensal na Argentina desacelerou para 2,4% em novembro, conforme informou o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (INDEC) nesta quarta-feira (11). Segundo o jornal Clarín, esse é o menor índice mensal registrado desde julho de 2020, marcando um avanço significativo no plano econômico liderado pelo presidente Javier Milei. A inflação acumulada em 2024 chegou a 112%, enquanto a taxa interanual alcançou 166%.

O dado superou as expectativas tanto do mercado quanto do governo, que ainda previam um número inferior a 3%, mas mais próximo aos 2,7% registrados em outubro. De acordo com o Clarín, a desaceleração nos preços de alimentos foi determinante para conter o avanço geral do índice mensal de inflação.

O resultado de novembro é fundamental para o cronograma estabelecido por Milei em sua política de recuperação da Argentina. O presidente argentino fez um pronunciamento à nação na terça-feira (10), onde já havia destacado os avanços de seu governo no controle inflacionário.

No discurso, o presidente também fez questão de ressaltar o ajuste fiscal implementado por seu governo durante seu primeiro ano, descrito por ele como “o maior da história da humanidade”.

Milei afirmou que o superávit fiscal que está sendo sustentado ao longo dos últimos meses foi alcançado graças ao corte de gastos públicos, que incluiu a eliminação de mais de 100 secretarias, a redução de ministérios e o fechamento de órgãos ideológicos.

Impostos

Ele também afirmou que a sua equipe econômica está finalizando a proposta de uma reforma tributária que deve reduzir 90% dos impostos nacionais em 2025. A afirmação foi feita durante o discurso de um ano de governo do economista ultraliberal.

“Minha equipe está terminando nos próximos dias uma reforma tributária estrutural que reduzirá em 90% a quantidade de impostos nacionais e devolverá às províncias a autonomia fiscal que elas nunca deveriam ter perdido”, afirmou o presidente argentino.

“Assim, no próximo ano, veremos uma verdadeira competição fiscal entre as províncias, para ver quem atrai mais investimentos”, completou.

Além da redução de impostos, Milei também prometeu uma série de reformas estruturais para a Argentina em 2025.

“Vamos colocar sobre a mesa uma agenda de reformas profundas. […] Uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, uma verdadeira reforma trabalhista, uma reforma para leis de segurança nacional, uma profunda reforma penal, uma reforma política e outras tantas reformas que o país precisa há décadas”, disse.

