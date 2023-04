Economia Inflação desacelera em março e é a menor para 12 meses desde 2021

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Resultado abaixo do esperado pode ajudar a abrir uma discussão sobre afrouxamento da política monetária

A inflação ficou em 0,71% em março, puxada pela volta de impostos sobre combustíveis. Apesar do avanço, o resultado aponta para uma desaceleração em relação ao mês de fevereiro, quando ficou em 0,84%. Os dados são do do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira (11).

O número veio abaixo do esperado pelo mercado. As projeções dos economistas giravam em torno de 0,77% no mês, Com o resultado, a inflação acumula alta de 4,65% em 12 meses, abaixo dos 5,60% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. E esta acabou sendo a menor variação desde janeiro de 2021, quando o IPCA somava 4,56% em 12 meses.

Analistas

O resultado abaixo do esperado para a inflação joga pressão sobre o Banco Central e pode ajudar a abrir uma discussão sobre afrouxamento da política monetária, mas não é o suficiente para antecipar as expectativas dos agentes econômicos com relação ao corte da Selic, a taxa básica de juros, hoje em 13,75% ao ano.

Na ponta mais otimista do mercado, Vitor Martello, da Parcitas Investimentos, projeta que o BC deve começar a reduzir a taxa de juros em agosto. Mas ressalta que, com os dados disponíveis até agora, seria imprudente o BC sinalizar qualquer mudança de direção já nas duas próximas reuniões.

Ele lembra que a volta de impostos sobre a gasolina e a energia elétrica em março não foi suficiente para pressionar os preços de itens da cesta de serviços (considerados mais inerciais), mas pondera que ainda está previsto o retorno de mais tributos como o ICMS único, nos próximos meses, e por isso será preciso acompanhar como se darão os efeitos indiretos sobre os preços diante da volta desses impostos. Além disso, Vitor chama atenção para o processo de desancoragem das expectativas de inflação que ocorre desde janeiro, em que pese a melhora da inflação de serviços:

“Como ainda estamos no olho do furacão e temos quase metade das reonerações para aparecer, e tivemos todo um processo de desancoragem das expectativas, seria prudente o BC ter cautela pelo menos em uma ou duas reuniões antes de sinalizar qualquer coisa. Na nossa visão ele pode mudar o discurso a partir de junho, mas antes disso parece prematuro.”

André Braz, economista do FGV IBRE, destaca que o resultado traz a leitura de que há em curso um processo de desinflação, mas ainda um pouco tímido:

“A parte de serviços é onde provavelmente a autoridade monetária ainda tem mais dúvida sobre o fôlego que tem esse processo de desinflação.”

Luciana Rabelo, do Itaú, também aponta que o processo de desinflação segue de forma gradual ainda que mais lento nos serviços, mas destaca que o BC segue de olho no processo de desancoragem das expectativas de inflação de longo prazo: “Nosso cenário é de corte de juros só nas últimas duas reuniões do ano. Projetamos Selic em 12,50% no fim de 2023. Isso porque você ainda tem a desancoragem das expectativas longas no Boletim Focus”, explica.

Em relatório, a Genial Investimentos indica que o bom resultado do IPCA de março ainda não abre espaço para corte de juros parte do BC. A corretora cita, entre outros fatores, o fato de que o mercado de trabalho continua a pressionar a inflação de serviços e destaca o processo de desancoragem das expectativas de inflação diante da “ofensiva de alguns atores do governo contra o atual patamar da Selic e a defesa de uma elevação da meta de inflação”.

Gasolina puxa alta

Economistas já esperavam uma desaceleração diante da saída do efeito dos reajustes das mensalidades escolares, concentradas no mês de fevereiro. Segundo o IBGE, o grupo Educação, que subiu 6,28% em fevereiro, teve ligeira alta de 0,10% em março.

Por outro lado, os preços de combustíveis ficaram mais pressionados diante da volta do PIS/Cofins sobre a gasolina. Por essa razão, o grupo Transportes foi o responsável pelo maior impacto sobre o índice. O segmento contribuiu com 0,43 ponto percentual no IPCA e registrou a maior variação no mês: alta de 2,11%. Só a gasolina subiu 8,33%, enquanto o preço do etanol avançou 3,20%. Gás veicular, óleo diesel e passagens áreas, por outro lado, continuaram em queda.

Segundo estimativa do IBGE, a alta da inflação em março seria de 0,25% caso a gasolina e a energia elétrica fossem retiradas do cálculo do IPCA e os pesos dos demais itens na cesta de consumo fossem redistribuídos.

Em seguida ficaram os grupos ‘Saúde e cuidados pessoais’ e ‘Habitação’, que apresentaram altas de 0,82% e 0,57%, respectivamente – uma desaceleração em relação a fevereiro. O grupo que engloba saúde e cuidados pessoais, tem sido impactado pela alta do plano de saúde, que segue incorporando as frações mensais dos planos novos e antigos referentes ao ciclo de 2022-2023.

Já o grupo Habitação sofreu impacto da alta média de 2% sobre os preços da energia elétrica residencial. Houve uma elevação das tarifas elétricas com a volta da cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD).

Inflação desacelera em março e é a menor para 12 meses desde 2021

2023-04-11