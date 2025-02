Economia Inflação encarece o verão dos porto-alegrenses

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Sorvete é um dos produtos com grande consumo no verão

Os preços de produtos e serviços adquiridos tipicamente no verão subiram 5,2% na Região Metropolitana de Porto Alegre, acima do índice de 5,1% registrado no País, de acordo com levantamento da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Porto Alegre.

O aumento pode ser explicado, entre outras razões, por conta das variações expressivas de refeições e lanches fora do domicílio no período analisado. O movimento segue o encarecimento verificado nos alimentos ao longo de 2024, resultado, entre outras razões, do clima adverso.

O economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, afirmou que as últimas leituras evidenciam não ter ocorrido diferenças significativas para as realidades nacional e local. “Enquanto na Região Metropolitana de Porto Alegre, a inflação do verão em 2024 registrou a mesma variação de 2023, tivemos uma leve desaceleração para o Brasil [de 5,5% para 5,1%]. O movimento significa que os preços continuaram escalando, porém, em uma velocidade mais lenta”, disse o economista.

