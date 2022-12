Economia Inflação oficial do País fica em 0,41% em novembro e acumula alta de 5,13% no ano

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta no mês passado Foto: Marcos Santos/USP Imagens Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta no mês passado. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerado a inflação oficial do País, ficou em 0,41% em novembro, 0,18 ponto percentual abaixo do resultado de outubro (0,59%), segundo dados divulgados nesta sexta-feira (09) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No ano, o IPCA acumula alta de 5,13% e, nos últimos 12 meses, de 5,90%, abaixo dos 6,47% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2021, a taxa havia sido de 0,95%.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta no mês passado. Os maiores impactos no índice vieram de transportes (0,83%) e alimentação e bebidas (0,53%), com 0,17 ponto percentual e 0,12 ponto percentual, respectivamente. Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 71% do IPCA de novembro.

A maior variação, por sua vez, veio de vestuário (1,10%), cujo resultado ficou acima de 1% pelo quarto mês consecutivo. O grupo saúde e cuidados pessoais (0,02%) desacelerou em relação a outubro (1,16%) e ficou próximo da estabilidade, enquanto habitação (0,51%) superou o mês anterior (0,34%). Os demais grupos ficaram entre a queda de 0,68% em artigos de residência e a alta de 0,21% em despesas pessoais.

A alta dos transportes (0,83%) se deve principalmente ao aumento dos combustíveis (3,29%), que haviam recuado 1,27% em outubro. Os preços do etanol (7,57%), da gasolina (2,99%) e do óleo diesel (0,11%) subiram em novembro. A exceção foi o gás veicular, com queda de 1,77%. A gasolina exerceu o maior impacto individual no índice do mês (0,14 ponto percentual).

O grupo alimentação e bebidas teve alta de 0,53%, puxado pelos alimentos para consumo no domicílio (0,58%). As maiores variações vieram da cebola (23,02%) e do tomate (15,71%), cujos preços já haviam subido em outubro (9,31% e 17,63%, respectivamente). Além disso, houve alta nos preços das frutas (2,91%) e do arroz (1,46%).

