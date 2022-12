Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul deve ter fortes chuvas na próxima semana

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Na segunda e na terça, o deslocamento de uma frente fria vai provocar chuvas em todo o Estado Foto: Giulian Serafim/PMPA Na segunda e na terça, o deslocamento de uma frente fria vai provocar chuvas em todo o Estado. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Fortes chuvas estão previstas para ocorrer em grande parte do Rio Grande do Sul na próxima semana, aponta um boletim meteorológico da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Depois do forte calor desta -feira (09) em todo o Estado, com máximas acima de 35°C em diversas regiões e próximas a 40°C no Oeste, neste (10) a temperatura diminui, e a propagação de uma frente fria no oceano mantém maior variação de nuvens e pancadas isoladas de chuva na maioria das regiões.

Neste (11), o ingresso de ar quente favorecerá o retorno do calor, com o tempo seco na maioria das regiões. Somente nos setores Leste e Nordeste deverão ser registradas chuvas isoladas.

Na (12) e na ça-feira (13), o deslocamento de uma frente fria vai provocar chuvas em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. Na (14), o ingresso de ar seco vai garantir o tempo firme, com temperaturas amenas em todas as regiões.

Porto Alegre

Neste sábado e domingo, Porto Alegre terá sol entre nuvens. As temperaturas ficarão entre 21°C e 34°C no primeiro dia e 22°C e 36°C no segundo, segundo a Metsul Meteorologia.

Na segunda, choverá na Capital, com os termômetros marcando entre 21°C e 39°C. Na terça, o sol voltará entre nuvens, e os termômetros marcarão entre 19°C e 30°C.

