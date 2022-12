Com o documento emitido nos Emirados Árabes, os viajantes podem entrar em 180 países sem visto prévio. Se comparar com Alemanha e Suécia, por exemplo, são sete nações a mais.

Com o passaporte brasileiro, é possível a entrada em 160 países sem visto prévio. O passaporte menos aceito é o do Afeganistão. No levantamento, é levado em consideração o número de destinos que donos de passaportes de determinados países podem acessar sem um visto prévio. No total, foram comparados o acesso sem visto de 199 passaportes diferentes a 227 destinos de viagem.