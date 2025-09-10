Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Inflação para o consumidor começa setembro em alta em Porto Alegre e nas outras capitais pesquisadas

Por Marcelo Warth | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Além de Porto Alegre, a inflação para o consumidor subiu nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Além de Porto Alegre, a inflação para o consumidor subiu nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) passou de -0,35% para -0,14% em Porto Alegre na primeira semana deste mês, de acordo com dados divulgados pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor subiu nas outras seis cidades pesquisadas pela FGV no período: Rio de Janeiro (-0,68% para -0,38%), Salvador (-0,41% para -0,26%), Brasília (-0,36% para -0,15%), Belo Horizonte (-0,64% para -0,33%), Recife (-0,99% para -0,32%) e São Paulo (-0,25% para -0,11%).

No País, o IPC-S passou de -0,44% para -0,20%. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 2,90% nos últimos 12 meses.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Justiça responsabiliza ex-militares pelo desaparecimento de ex-dirigente da Aliança Libertadora Nacional durante a ditadura
Brasil registra a primeira deflação desde agosto de 2024 e a mais intensa desde setembro de 2022
https://www.osul.com.br/inflacao-para-o-consumidor-comeca-setembro-em-alta-em-porto-alegre-e-nas-outras-capitais-pesquisadas/ Inflação para o consumidor começa setembro em alta em Porto Alegre e nas outras capitais pesquisadas 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Política Fux reconhece legalidade da delação de Mauro Cid e diz que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tem direito a benefícios
Política Fux critica rapidez do processo que apura a suposta trama golpista e reconhece cerceamento de defesa
Política Ministro Luiz Fux cita “incompetência absoluta” do Supremo e defende anular o processo contra Bolsonaro e os outros réus
Brasil Marinha do Brasil compra navio de guerra do Reino Unido
Economia Brasil registra a primeira deflação desde agosto de 2024 e a mais intensa desde setembro de 2022
Política Justiça responsabiliza ex-militares pelo desaparecimento de ex-dirigente da Aliança Libertadora Nacional durante a ditadura
Política Julgamento de Bolsonaro e outros sete réus é retomado na Primeira Turma do Supremo; acompanhe
Economia Com o tarifaço de Trump, exportações da indústria gaúcha para os Estados Unidos recuam 19% em agosto
Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Pode te interessar

Economia Brasil registra a primeira deflação desde agosto de 2024 e a mais intensa desde setembro de 2022

Economia Com o tarifaço de Trump, exportações da indústria gaúcha para os Estados Unidos recuam 19% em agosto

Economia Brasileiros sacam em julho R$ 310,36 milhões esquecidos em bancos

Economia Inadimplência sobe ao maior nível da série histórica em agosto no Brasil