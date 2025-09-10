Economia Inflação para o consumidor começa setembro em alta em Porto Alegre e nas outras capitais pesquisadas

Por Marcelo Warth | 10 de setembro de 2025

Além de Porto Alegre, a inflação para o consumidor subiu nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Além de Porto Alegre, a inflação para o consumidor subiu nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) passou de -0,35% para -0,14% em Porto Alegre na primeira semana deste mês, de acordo com dados divulgados pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor subiu nas outras seis cidades pesquisadas pela FGV no período: Rio de Janeiro (-0,68% para -0,38%), Salvador (-0,41% para -0,26%), Brasília (-0,36% para -0,15%), Belo Horizonte (-0,64% para -0,33%), Recife (-0,99% para -0,32%) e São Paulo (-0,25% para -0,11%).

No País, o IPC-S passou de -0,44% para -0,20%. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 2,90% nos últimos 12 meses.

