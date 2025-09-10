Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Brasil registra a primeira deflação desde agosto de 2024 e a mais intensa desde setembro de 2022

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Apesar da queda em agosto, no ano o IPCA acumula alta de 3,15%

Foto: Marcos Santos/USP Imagens
Apesar da queda em agosto, no ano o IPCA acumula alta de 3,15. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, ficou em -0,11% em agosto, 0,37 ponto percentual abaixo da taxa de 0,26% registrada em julho. Esse é o primeiro resultado negativo desde agosto de 2024, quando a variação havia sido de -0,02%, e a deflação mais intensa desde setembro de 2022 (-0,29%).

Apesar da queda em agosto, no ano o IPCA acumula alta de 3,15% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,13%, abaixo dos 5,23% dos 12 meses imediatamente anteriores. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em agosto, cinco dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados registraram variação negativa em relação a julho, destacando-se os três de maior peso no índice: habitação (-0,90%), alimentação e bebidas (-0,46%) e transportes (-0,27%). No lado das altas, as variações ficaram entre as taxas de 0,75% de educação e 0,40% de despesas pessoais.

A queda registrada no grupo habitação (-0,90%), menor resultado para um mês de agosto desde o início do Plano Real, em 1994, veio da contribuição de -0,17 ponto percentual da energia elétrica residencial, que recuou 4,21% no mês, em decorrência da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês passado.

A queda em alimentação e bebidas (-0,46%), grupo de maior peso no índice, foi influenciada pela alimentação no domicílio, que diminuiu 0,83%, após a redução de 0,69% em julho, com destaque para as baixas do tomate (-13,39%), da batata-inglesa (-8,59%), da cebola (-8,69%), do arroz (-2,61%) e do café moído (-2,17%).

A variação no grupo transportes (-0,27%) reflete a queda nas passagens aéreas (-2,44%) e nos combustíveis (-0,89%). Em agosto, houve redução nos preços do gás veicular (-1,27%), da gasolina (-0,94%) e do etanol (-0,82%), enquanto o óleo diesel subiu 0,16%.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Inflação para o consumidor começa setembro em alta em Porto Alegre e nas outras capitais pesquisadas
Marinha do Brasil compra navio de guerra do Reino Unido
https://www.osul.com.br/brasil-registra-a-primeira-deflacao-desde-agosto-de-2024-e-a-mais-intensa-desde-setembro-de-2022/ Brasil registra a primeira deflação desde agosto de 2024 e a mais intensa desde setembro de 2022 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Nasa encontra indícios inéditos de possível vida microscópica em rocha de Marte
Política Lula aproveita evento em Roraima para exaltar a soberania do Brasil e alfinetar o presidente dos Estados Unidos
Política Fux reconhece legalidade da delação de Mauro Cid e diz que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tem direito a benefícios
Política Fux critica rapidez do processo que apura a suposta trama golpista e reconhece cerceamento de defesa
Política Ministro Luiz Fux cita “incompetência absoluta” do Supremo e defende anular o processo contra Bolsonaro e os outros réus
Brasil Marinha do Brasil compra navio de guerra do Reino Unido
Economia Inflação para o consumidor começa setembro em alta em Porto Alegre e nas outras capitais pesquisadas
Política Justiça responsabiliza ex-militares pelo desaparecimento de ex-dirigente da Aliança Libertadora Nacional durante a ditadura
Política Julgamento de Bolsonaro e outros sete réus é retomado na Primeira Turma do Supremo
Economia Com o tarifaço de Trump, exportações da indústria gaúcha para os Estados Unidos recuam 19% em agosto
Pode te interessar

Economia Inflação para o consumidor começa setembro em alta em Porto Alegre e nas outras capitais pesquisadas

Economia Com o tarifaço de Trump, exportações da indústria gaúcha para os Estados Unidos recuam 19% em agosto

Economia Brasileiros sacam em julho R$ 310,36 milhões esquecidos em bancos

Economia Inadimplência sobe ao maior nível da série histórica em agosto no Brasil