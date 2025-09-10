Brasil Marinha do Brasil compra navio de guerra do Reino Unido

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O navio HMS Bulwark tem 170 metros de comprimento e pode ser empregado em diferentes tipos de operações Foto: Divulgação O navio HMS Bulwark tem 170 metros de comprimento e pode ser empregado em diferentes tipos de operações. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Marinha do Brasil assinou, nesta quarta-feira (10), o contrato para a aquisição de um navio de guerra da Marinha Real Britânica. O protocolo de intenção para a compra da embarcação havia sido firmado em abril.

A assinatura foi oficializada em Londres pelo diretor-geral de material da Marinha, almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa, e pelo vice-almirante Martin Connell, da Marinha Real Britânica. O valor da compra não foi divulgado.

Trata-se do HMS Bulwark, navio de 170 metros de comprimento que pode ser empregado em diferentes tipos de operações.

Além das tradicionais missões anfíbias, com capacidade de desembarque de tropas em terra, a embarcação pode ser utilizada em ações humanitárias e em situações de calamidade pública, segundo oficiais.

Com ampla capacidade de carga, o navio pode transportar tropas, profissionais de saúde, veículos e suprimentos essenciais em emergências, incluindo hospitais de campanha, mantimentos e medicamentos.

A Marinha também pretende usar a embarcação — que comporta 290 tripulantes e até 710 militares da tropa — para fiscalizar e vistoriar áreas da chamada Amazônia Azul, região estratégica, rica em recursos naturais como minerais e petróleo, e alvo de espionagem internacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/marinha-do-brasil-compra-navio-de-guerra-do-reino-unido/

Marinha do Brasil compra navio de guerra do Reino Unido

2025-09-10