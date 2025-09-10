Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Ministro Luiz Fux cita “incompetência absoluta” do Supremo e defende anular o processo contra Bolsonaro e os outros réus

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O voto de Fux abriu a sessão desta quarta do julgamento da suposta trama golpista

O voto de Fux abriu a sessão desta quarta do julgamento da suposta trama golpista. (Foto: Reprodução de vídeo)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux citou a “incompetência absoluta” da Corte para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Em seu voto, ele pediu a anulação de todo o processo penal contra os acusados.

“Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos”, afirmou.

Fux criticou ainda o fato de a previsão de foro privilegiado ter passado por inúmeras mudanças, causando uma “banalização” dessa competência constitucional. O ministro ressaltou que uma das mudanças foi feita após os atos criminosos da trama golpista. 

Ele se referiu à alteração no regimento que permitiu ao STF julgar, com foro privilegiado, pessoas que já deixaram os cargos públicos, mas cometeram os crimes durante os seus mandatos. 

Essa alteração permitiu que Bolsonaro fosse julgado pelo STF, ao invés de ter o caso analisado por um tribunal comum.

Fux também defendeu que o “ideal” seria que toda a ação penal que investiga a tentativa de um golpe de Estado no País fosse julgada pelo plenário da Suprema Corte, que conta com 11 integrantes, não pela Primeira Turma.

“Ao rebaixar a competência original do plenário para uma das Turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam esterilizar a formar de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. A Constituição Federal não se refere às Turmas, ela se refere ao plenário e seria realmente ideal que tudo fosse julgado pelo plenário do STF com a racionalidade funcional”, declarou.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Marinha do Brasil compra navio de guerra do Reino Unido
Fux critica rapidez do processo que apura a suposta trama golpista e reconhece cerceamento de defesa
https://www.osul.com.br/ministro-luiz-fux-cita-incompetencia-absoluta-do-supremo-e-defende-anular-o-processo-contra-bolsonaro-e-os-outros-reus/ Ministro Luiz Fux cita “incompetência absoluta” do Supremo e defende anular o processo contra Bolsonaro e os outros réus 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Saiba quem foi o primeiro estrangeiro da história do Grêmio
Grêmio A vinda de Willian para o Grêmio teve influência direta de duas figuras marcantes da história do futebol
Inter Inter busca parcerias para construir o novo Centro de Treinamento em Guaíba
Inter Enner Valencia pode deixar o Inter rumo ao México
Inter Inter promove dinâmica de grupo para retomar bom desempenho
Política Câmara dos Deputados autoriza suplente de Carla Zambelli a fazer alterações na equipe de gabinete da parlamentar
Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a realizar procedimento médico
Porto Alegre Empresa que instalará painéis de led no Mercado Público de Porto Alegre tem 90 dias para a colocação do material
Porto Alegre Porto Alegre sedia encontro de secretários de educação das capitais nesta semana
Mundo Nasa encontra indícios inéditos de possível vida microscópica em rocha de Marte
Pode te interessar

Política Fux reconhece legalidade da delação de Mauro Cid e diz que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tem direito a benefícios

Política Fux critica rapidez do processo que apura a suposta trama golpista e reconhece cerceamento de defesa

Política Justiça responsabiliza ex-militares pelo desaparecimento de ex-dirigente da Aliança Libertadora Nacional durante a ditadura

Política Julgamento de Bolsonaro e outros sete réus é retomado na Primeira Turma do Supremo