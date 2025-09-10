Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Fux critica rapidez do processo que apura a suposta trama golpista e reconhece cerceamento de defesa

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Fux reconheceu que não houve tempo hábil para análise da grande quantidade de provas

Foto: Reprodução de vídeo
Fux reconheceu que não houve tempo hábil para análise da grande quantidade de provas. (Foto: Reprodução de vídeo)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux criticou nesta quarta-feira (10) a rapidez do processo que apura a suposta trama golpista e afirmou que um caso de tamanha complexidade, com grande número de réus e de material a ser analisado, precisaria de mais tempo para estudo.

Ele acolheu a alegação dos advogados de que houve cerceamento de defesa em razão do pouco tempo hábil para análise da grande quantidade de provas, a qual chamou de “tsunami de dados”.

“Reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia”, disse o ministro.

Fux também comparou a complexidade do caso com o Mensalão, que levou dois anos para ser concluído.

Na terça-feira (9), o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, negou ter havido qualquer cerceamento de defesa quanto ao acesso às provas do processo da tentativa de golpe de Estado.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Ministro Luiz Fux cita “incompetência absoluta” do Supremo e defende anular o processo contra Bolsonaro e os outros réus
Fux reconhece legalidade da delação de Mauro Cid e diz que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tem direito a benefícios
https://www.osul.com.br/fux-critica-rapidez-do-processo-que-apura-a-suposta-trama-golpista-e-reconhece-cerceamento-de-defesa/ Fux critica rapidez do processo que apura a suposta trama golpista e reconhece cerceamento de defesa 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Política Fux reconhece legalidade da delação de Mauro Cid e diz que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tem direito a benefícios
Política Ministro Luiz Fux cita “incompetência absoluta” do Supremo e defende anular o processo contra Bolsonaro e os outros réus
Brasil Marinha do Brasil compra navio de guerra do Reino Unido
Economia Brasil registra a primeira deflação desde agosto de 2024 e a mais intensa desde setembro de 2022
Economia Inflação para o consumidor começa setembro em alta em Porto Alegre e nas outras capitais pesquisadas
Política Justiça responsabiliza ex-militares pelo desaparecimento de ex-dirigente da Aliança Libertadora Nacional durante a ditadura
Política Julgamento de Bolsonaro e outros sete réus é retomado na Primeira Turma do Supremo; acompanhe
Economia Com o tarifaço de Trump, exportações da indústria gaúcha para os Estados Unidos recuam 19% em agosto
Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Pode te interessar

Política Fux reconhece legalidade da delação de Mauro Cid e diz que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tem direito a benefícios

Política Ministro Luiz Fux cita “incompetência absoluta” do Supremo e defende anular o processo contra Bolsonaro e os outros réus

Política Justiça responsabiliza ex-militares pelo desaparecimento de ex-dirigente da Aliança Libertadora Nacional durante a ditadura

Política Julgamento de Bolsonaro e outros sete réus é retomado na Primeira Turma do Supremo; acompanhe