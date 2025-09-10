Quarta-feira, 10 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025
Fux reconheceu que não houve tempo hábil para análise da grande quantidade de provasFoto: Reprodução de vídeo
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux criticou nesta quarta-feira (10) a rapidez do processo que apura a suposta trama golpista e afirmou que um caso de tamanha complexidade, com grande número de réus e de material a ser analisado, precisaria de mais tempo para estudo.
Ele acolheu a alegação dos advogados de que houve cerceamento de defesa em razão do pouco tempo hábil para análise da grande quantidade de provas, a qual chamou de “tsunami de dados”.
“Reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia”, disse o ministro.
Fux também comparou a complexidade do caso com o Mensalão, que levou dois anos para ser concluído.
Na terça-feira (9), o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, negou ter havido qualquer cerceamento de defesa quanto ao acesso às provas do processo da tentativa de golpe de Estado.