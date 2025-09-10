Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Fux reconhece legalidade da delação de Mauro Cid e diz que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tem direito a benefícios

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

A delação de Cid foi alvo de questionamentos das defesas dos réus do chamado núcleo crucial da trama golpista

Foto: Ton Molina/STF
A delação de Cid foi alvo de questionamentos das defesas dos réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. (Foto: Ton Molina/STF)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux votou nesta quarta-feira (10) pelo reconhecimento da legalidade da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para Fux, Cid deve ter benefícios como contrapartida às informações que prestou nas investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Com o voto do ministro, a Primeira Turma do STF formou maioria para reconhecer a validade da delação. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já haviam votado nesse sentido.

A delação de Cid foi alvo de questionamentos das defesas dos réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, composto por Bolsonaro e sete aliados. A colaboração foi fechada com a Polícia Federal, possibilidade já reconhecida pelo STF, e não com o Ministério Público Federal, o que é mais comum.

Além disso, os advogados dos réus sustentam, com base em áudios revelados pela imprensa, que Cid teria sido pressionado nos depoimentos prestados, o que já foi negado pelo próprio tenente-coronel e por seus advogados.

A delação de Cid contribuiu para as investigações sobre a suposta tentativa de golpe. Entretanto, a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), que pede a condenação dos oito réus, não se baseou somente nas declarações do colaborador. Foram apresentados áudios, vídeos, documentos, minutas de golpe de Estado, anotações dos réus, entre outras provas.

Fux critica rapidez do processo que apura a suposta trama golpista e reconhece cerceamento de defesa
