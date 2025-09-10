Dicas de O Sul Tradicionais Shows Pampeanos, promovidos pela Rádio Liberdade, começam neste sábado no Parque Harmonia, em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 10 de setembro de 2025

Fofa Nobre é uma das atrações confirmadas nos Shows Pampeanos Foto: Rede Pampa Fofa Nobre é uma das atrações confirmadas nos Shows Pampeanos. (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

Os tradicionais Shows Pampeanos, promovidos pela Rádio Liberdade 82,5 FM, começam neste sábado (13) no Centro Cultural Rede Pampa, no Parque Harmonia, sede do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre.

Sob o comando do comunicador e diretor da Rádio Liberdade, Evandro Leboutte, as apresentações com artistas consagrados da música regional são gratuitas e abertas ao público em geral. Os shows ocorrem das 15h às 18h, até o dia 21 deste mês.

De a -feira, das 8h às 11h, Leboutte também apresenta o programa “Chimarreando com a Liberdade” diretamente do Centro Cultural Rede Pampa e, aos domingos, a partir das 11h, o “Churrasqueando com a Liberdade”.

No dia 1º de setembro, a “emissora de bota e bombacha da Rede Pampa” completou 40 anos. O aniversário foi celebrado com uma baita festa no Parque Harmonia, que reuniu grandes nomes do tradicionalismo e ouvintes.

Confira a agenda dos Shows Pampeanos:

