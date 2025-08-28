Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Inflação para o consumidor desacelera em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Além de Porto Alegre, a inflação para o consumidor caiu nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV

Foto: Divulgação
Além de Porto Alegre, a inflação para o consumidor caiu nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV. (Foto: Divulgação)

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) recuou de 0,08% para -0,16% na terceira semana deste mês em Porto Alegre, de acordo com dados divulgados pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor desacelerou nas outras seis cidades pesquisadas pela FGV no período: Salvador (0,09% para -0,15%), Brasília (-0,05% para -0,12%), Belo Horizonte (-0,11% para -0,33%), Recife (-022% para -0,60%), Rio de Janeiro (-0,34% para -0,49%) e São Paulo (0,40% para 0,19%).

No País, o IPC-S caiu de 0,09% para 0-,13%. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 4,08% nos últimos 12 meses.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Stephany Vilaça, do Amazonas, é coroada Miss Universe Trans Brasil 2025
Justiça Federal suspende a concessão da Usina do Gasômetro para a iniciativa privada
https://www.osul.com.br/inflacao-para-o-consumidor-desacelera-em-porto-alegre-10/ Inflação para o consumidor desacelera em Porto Alegre 2025-08-28
Deixe seu comentário

Últimas

Política Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra o tarifaço de Trump
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões
Rio Grande do Sul Lançada primeira rodada exclusiva de conciliação de precatórios na Justiça do Trabalho gaúcha
Expointer Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025
Mundo Ataque inédito de Trump ao Banco Central dos Estados Unidos pode sair pela culatra e elevar juros
Mundo Governo brasileiro tem buscado contato “racional” com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
Mundo Ações afirmativas para negros viram alvo de Trump em escolas nos Estados Unidos
Mundo Pesquisa mostra que 46% dos americanos não apoiam o uso de tropas para policiar Washington
Economia México passa os Estados Unidos e se torna o segundo maior mercado da carne bovina brasileira pós-tarifaço
Mundo Mais de dois mil brasileiros tiveram auxílio para voltar de Portugal
Pode te interessar

Economia Lula autoriza abertura de processo para aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos

Economia Dólar recua, em linha com o exterior após dados do PIB dos Estados Unidos; Bolsa brasileira sobe

Economia Contas do governo têm déficit de mais de R$ 59 bilhões, no pior resultado desde 2020

Economia “Homem que se respeita não rasteja para outro”, diz Lula sobre não ligar para Trump