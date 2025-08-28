Economia Inflação para o consumidor desacelera em Porto Alegre

28 de agosto de 2025

Além de Porto Alegre, a inflação para o consumidor caiu nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV Foto: Divulgação Além de Porto Alegre, a inflação para o consumidor caiu nas outras seis capitais pesquisadas pela FGV. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) recuou de 0,08% para -0,16% na terceira semana deste mês em Porto Alegre, de acordo com dados divulgados pela FGV (Fundação Getulio Vargas).

Além da Capital gaúcha, a inflação para o consumidor desacelerou nas outras seis cidades pesquisadas pela FGV no período: Salvador (0,09% para -0,15%), Brasília (-0,05% para -0,12%), Belo Horizonte (-0,11% para -0,33%), Recife (-022% para -0,60%), Rio de Janeiro (-0,34% para -0,49%) e São Paulo (0,40% para 0,19%).

No País, o IPC-S caiu de 0,09% para 0-,13%. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 4,08% nos últimos 12 meses.

