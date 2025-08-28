Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Stephany Vilaça, do Amazonas, é coroada Miss Universe Trans Brasil 2025

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Cléo Vedana Zanluchi (RS), Stephany Vilaça (AM) e Nayara Henriques Maia (MG)

Foto: Divulgação
Cléo Vedana Zanluchi (RS), Stephany Vilaça (AM) e Nayara Henriques Maia (MG) -crédito divulgação

Uma noite que entra para a história. Na quarta-feira (27), Porto Alegre foi palco da final do Miss Universe Trans Brasil 2025, que lotou o Teatro da Unisinos em uma celebração marcada por emoção, diversidade e representatividade.

A grande vencedora foi a amazonense Stephany Vilaça, de 29 anos, coroada Miss Universe Trans Brasil 2025 em uma disputa emocionante. A corte foi completada por Nayara Henriques Maia (MG), em segundo lugar, e Cléo Vedana Zanluchi (RS), em terceiro.

“Esse momento está sendo extasiante. É um mix de emoções. Foram anos de preparo e persistência até chegar aqui. Estou muito orgulhosa da minha equipe e de tudo o que passamos. Esse título é só o começo de muitas conquistas que virão”, declarou Stephany Vilaça, emocionada.

Além da escolha da Miss, os gaúchos Matheus Moraes Amaral e Alessandra Teixeira Primo (Alê Primo) conquistaram os títulos de Mister e Ladies, respectivamente. A corte nacional agora se prepara para representar o Brasil no Miss Universe Queen 2025, que será realizado em 7 de dezembro, na Índia. Durante o evento, foi anunciado ainda que Porto Alegre será a sede mundial do Miss Universe Trans em 2026.

Para Matheus Moraes Amaral, o título carrega uma missão. “Esse título vem para somar. Quero ocupar todos os espaços possíveis e dar voz a quem busca visibilidade, porque o mundo é diverso — e todas as mentes também são.”

Já Alessandra Teixeira Primo, que transicionou aos 51 anos e hoje, aos 55, celebra ser coroada Miss Trans Brasil, compartilhou sua emoção com o público. “Por muito tempo achei que nunca teria coragem de transicionar, com medo da violência. Hoje, estar neste palco, dando voz a tantas pessoas que sofreram como eu, é a prova de que não há como não ser quem realmente somos.”

Resultados oficiais

Miss

1º – Stephany Vilaça – AM
2º – Nayara Henriques Maia – MG
3º – Cléo Vedana Zanluchi – RS

Mister

1º – Matheus Moraes Amaral – RS
2º – Léo Estevez – SC
3º – Klaus Gregory Pedrozo – PR

Ladies

1º – Alessandra Teixeira Primo (Alê Primo) – RS
2º – Joyce Rodrigues da Silva – RJ
3º – Tathiane Araujo – SE

Muito além da beleza: uma plataforma de transformação social

O Miss Universe Trans Brasil tem se consolidado como uma das principais plataformas de representatividade trans no mundo. Mais do que um concurso de beleza, o projeto promove inclusão, diversidade e dá visibilidade a histórias que inspiram. Sob a direção de Fabiano Biazon e Mateus Ahlert, o MUT Brasil nasceu em 2023 com o propósito de ampliar espaços e conectar a comunidade trans com oportunidades reais no mercado, unindo liderança, cultura, ativismo e impacto social.

Em apenas dois anos, o concurso conquistou feitos históricos. Em 2023, trouxe para o Brasil um título inédito no Miss Universe Queen. Já em 2024, alcançou cinco prêmios internacionais na Índia, incluindo o bicampeonato de “Melhor Direção”. A edição nacional impactou mais de 2 milhões de pessoas nas redes sociais e teve quase 20 mil visualizações na transmissão ao vivo.

“O MUT Brasil mostrou que a representatividade, quando alinhada a uma estratégia sólida e à escuta da comunidade, não só emociona, mas mobiliza públicos e rompe barreiras culturais e de mercado”, destaca Fabiano Biazon.

“Em pouco tempo, a plataforma não apenas conquistou títulos, mas se consolidou como uma ponte entre arte, diversidade e transformação social, projetando o Brasil como referência internacional no segmento”, completa Mateus Ahlert. Com Porto Alegre oficializada como sede do Miss Universe Trans 2026, o Brasil reforça seu protagonismo mundial e escreve mais um capítulo de visibilidade, orgulho e diversidade.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Montagem do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre entra na reta final
Inflação para o consumidor desacelera em Porto Alegre
https://www.osul.com.br/stephany-vilaca-do-amazonas-e-coroada-miss-universe-trans-brasil-2025/ Stephany Vilaça, do Amazonas, é coroada Miss Universe Trans Brasil 2025 2025-08-28
Deixe seu comentário

Últimas

Política Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra o tarifaço de Trump
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões
Rio Grande do Sul Lançada primeira rodada exclusiva de conciliação de precatórios na Justiça do Trabalho gaúcha
Expointer Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025
Mundo Ataque inédito de Trump ao Banco Central dos Estados Unidos pode sair pela culatra e elevar juros
Mundo Governo brasileiro tem buscado contato “racional” com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
Mundo Ações afirmativas para negros viram alvo de Trump em escolas nos Estados Unidos
Mundo Pesquisa mostra que 46% dos americanos não apoiam o uso de tropas para policiar Washington
Economia México passa os Estados Unidos e se torna o segundo maior mercado da carne bovina brasileira pós-tarifaço
Mundo Mais de dois mil brasileiros tiveram auxílio para voltar de Portugal
Pode te interessar

Porto Alegre Projeto busca recursos para restauração de mural do pintor Aldo Locatelli em capela de Porto Alegre

Porto Alegre Unidade móvel leva vacinação e atendimento para comunidade na Lomba do Pinheiro nesta sexta-feira em Porto Alegre

Porto Alegre Sancionada lei que inclui política para famílias atípicas em Porto Alegre

Porto Alegre Número de óbitos por Covid-19 se mantém estável em Porto Alegre