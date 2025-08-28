Porto Alegre Stephany Vilaça, do Amazonas, é coroada Miss Universe Trans Brasil 2025

Cléo Vedana Zanluchi (RS), Stephany Vilaça (AM) e Nayara Henriques Maia (MG) Foto: Divulgação Cléo Vedana Zanluchi (RS), Stephany Vilaça (AM) e Nayara Henriques Maia (MG) -crédito divulgação Foto: Divulgação

Uma noite que entra para a história. Na quarta-feira (27), Porto Alegre foi palco da final do Miss Universe Trans Brasil 2025, que lotou o Teatro da Unisinos em uma celebração marcada por emoção, diversidade e representatividade.

A grande vencedora foi a amazonense Stephany Vilaça, de 29 anos, coroada Miss Universe Trans Brasil 2025 em uma disputa emocionante. A corte foi completada por Nayara Henriques Maia (MG), em segundo lugar, e Cléo Vedana Zanluchi (RS), em terceiro.

“Esse momento está sendo extasiante. É um mix de emoções. Foram anos de preparo e persistência até chegar aqui. Estou muito orgulhosa da minha equipe e de tudo o que passamos. Esse título é só o começo de muitas conquistas que virão”, declarou Stephany Vilaça, emocionada.

Além da escolha da Miss, os gaúchos Matheus Moraes Amaral e Alessandra Teixeira Primo (Alê Primo) conquistaram os títulos de Mister e Ladies, respectivamente. A corte nacional agora se prepara para representar o Brasil no Miss Universe Queen 2025, que será realizado em 7 de dezembro, na Índia. Durante o evento, foi anunciado ainda que Porto Alegre será a sede mundial do Miss Universe Trans em 2026.

Para Matheus Moraes Amaral, o título carrega uma missão. “Esse título vem para somar. Quero ocupar todos os espaços possíveis e dar voz a quem busca visibilidade, porque o mundo é diverso — e todas as mentes também são.”

Já Alessandra Teixeira Primo, que transicionou aos 51 anos e hoje, aos 55, celebra ser coroada Miss Trans Brasil, compartilhou sua emoção com o público. “Por muito tempo achei que nunca teria coragem de transicionar, com medo da violência. Hoje, estar neste palco, dando voz a tantas pessoas que sofreram como eu, é a prova de que não há como não ser quem realmente somos.”

Resultados oficiais

Miss

1º – Stephany Vilaça – AM

2º – Nayara Henriques Maia – MG

3º – Cléo Vedana Zanluchi – RS

Mister

1º – Matheus Moraes Amaral – RS

2º – Léo Estevez – SC

3º – Klaus Gregory Pedrozo – PR

Ladies

1º – Alessandra Teixeira Primo (Alê Primo) – RS

2º – Joyce Rodrigues da Silva – RJ

3º – Tathiane Araujo – SE

Muito além da beleza: uma plataforma de transformação social

O Miss Universe Trans Brasil tem se consolidado como uma das principais plataformas de representatividade trans no mundo. Mais do que um concurso de beleza, o projeto promove inclusão, diversidade e dá visibilidade a histórias que inspiram. Sob a direção de Fabiano Biazon e Mateus Ahlert, o MUT Brasil nasceu em 2023 com o propósito de ampliar espaços e conectar a comunidade trans com oportunidades reais no mercado, unindo liderança, cultura, ativismo e impacto social.

Em apenas dois anos, o concurso conquistou feitos históricos. Em 2023, trouxe para o Brasil um título inédito no Miss Universe Queen. Já em 2024, alcançou cinco prêmios internacionais na Índia, incluindo o bicampeonato de “Melhor Direção”. A edição nacional impactou mais de 2 milhões de pessoas nas redes sociais e teve quase 20 mil visualizações na transmissão ao vivo.

“O MUT Brasil mostrou que a representatividade, quando alinhada a uma estratégia sólida e à escuta da comunidade, não só emociona, mas mobiliza públicos e rompe barreiras culturais e de mercado”, destaca Fabiano Biazon.

“Em pouco tempo, a plataforma não apenas conquistou títulos, mas se consolidou como uma ponte entre arte, diversidade e transformação social, projetando o Brasil como referência internacional no segmento”, completa Mateus Ahlert. Com Porto Alegre oficializada como sede do Miss Universe Trans 2026, o Brasil reforça seu protagonismo mundial e escreve mais um capítulo de visibilidade, orgulho e diversidade.

