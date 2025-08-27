Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Festejos Farroupilhas Montagem do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre entra na reta final

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

O acampamento contará com 48 piquetes a mais do que em 2024.

Foto: Alex Rocha/PMPA
O acampamento contará com 48 piquetes a mais do que em 2024. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A quatro dias do início do Acampamento Farroupilha 2025 de Porto Alegre, o ruído da montagem dos piquetes toma conta do Parque Harmonia, local da realização do tradicional evento que este ano acontece de 1º a 21 de setembro.

Nesta quarta-feira (27), conforme a Associação dos Acampados do Parque Harmonia, todos os 235 piquetes que participarão do acampamento já estão dentro do parque e realizam os preparativos finais para recepção do público, a partir da próxima segunda-feira (1º). As estruturas estão praticamente prontas.

Nesta 43ª edição, o acampamento contará com 48 piquetes a mais do que em 2024. A montagem deve ser concluída até sexta-feira (29), quando o Corpo de Bombeiros irá realizar, a partir das 8h30, a vistoria nos piquetes para aprovação do Plano de Prevenção de Incêndios (PPCI).

O acendimento da Chama Crioula no acampamento está marcado para 7 de setembro, permanecendo guarnecida até o encerramento do evento, em 21 de setembro.

Na programação cultural dos 21 dias de evento estão previstas mais de 120 atrações culturais – chula, trova, dança, instrumental, declamação, pajadas, entre outros.

Os shows irão acontecer das 16h à meia-noite, em dois palcos; dois espetáculos cênico-musical: Romance da Tafona – Da paixão à libertação; mais de 50 operações comerciais; Feira de Artesanato e a Feira da Agricultura Familiar; ciranda escolar com a presença de mais de 15 mil crianças; mostra competitiva de interpretação musical para crianças e adolescentes.

Mais de 5 mil profissionais estarão envolvidos na estrutura e organização do Acampamento Farroupilha que ocupará 100 mil metros quadrados do parque. A entrada é gratuita.

Homenagens

O Acampamento Farroupilha 2025 terá como tema central Ondas Curtas para uma história longa – O Centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa, em homenagem a Darcy Fagundes.

Natural de Uruguaiana (Fronteira-Oeste) e radicado em Porto Alegre, Darcy Fagundes (1924-1984) foi poeta, declamador, ator e comunicador, além de um dos pioneiros do tradicionalismo gaúcho no rádio, televisão e cinema. Dentre suas facetas mais conhecidas está a de apresentador do programa radiofônico “Grande Rodeio Coringa”, na antiga rádio Farroupilha.

Já o patrono da edição 2025 do Acampamento é Mário Barboza de Mattos, engenheiro agrônomo, jornalista, escritor e artista plástico que esteve presente nos primórdios do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Ele completará 101 anos de idade no dia 12 de dezembro.

“Natural de Pelotas [Região Sul do Estado] e primo do folclorista Barbosa Lessa [1929-2002], Mattos tem uma trajetória marcada por contribuições significativas à cultura do Estado”, ressaltou a Comissão dos Festejos ao escolher o homenageado.

Já a canção-tema é “O Vaqueano do Rádio”, com letra de Fernando Espindola e música de Lucas Mello e
Thomas Facco, em interpretação do grupo Alma Gaudéria. Sua escolha se deu entre 11 concorrentes, inscritas a partir de chamada pública e com seleção no dia 29 de maio, com os votos dos integrantes do colegiado responsável pela organização do evento, com o apoio do Instituto Estadual de Música (IEM-RS).

