Festejos Farroupilhas Conheça as atrações culturais dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Mais de 120 artistas devem marcar presença nos 3 palcos dentro do Parque Harmonia Foto: Alex Rocha/Divulgação PMPA Foto: Alex Rocha/Divulgação PMPA

Setembro é o mês dos gaúchos. É o mês de celebrar a tradição do Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre, os Festejos Farroupilhas já iniciam na segunda-feira (1), no Parque Harmonia. A extensa programação tem início no dia 1º de setembro com a celebração dos 40 anos da Rádio Liberdade. Os comunicadores do veículo, que é referência no tradicionalismo, receberão artistas consagrados da cultura gaúcha para uma noite de grandes shows no palco Jayme Caetano Braun, com entrada gratuita.

Mais de 120 atrações culturais devem marcar presença nos Festejos Farroupilhas aos longo dos 21 dias, divididos entre os palcos Jayme Caetano Braun (com estrutura 360º), Nico Fagundes e Tio Nanato, no Centro Cultural Rede Pampa.

Confira abaixo a programação completa:

01/09 – SEGUNDA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUN

40 ANOS RÁDIO LIBERDADE

• Marcello Caminha

• Grupo Barbicacho

• Grupo Barbicacho com Paullo Costa

• Grupo Barbicacho com Rodrigo Silva

• Grupo Barbicacho com Analise Severo

• Grupo Barbicacho com Jean Kirchoff

• Grupo Barbicacho com Luiz Barbosa

• Grupo Barbicacho com João Luiz Corrêa + Tio Nanato

03/09 – QUARTA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

09h-11h • Ciranda Escolar

14h-16h • Ciranda Escolar

04/09 – QUINTA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

09h-11h • Ciranda Escolar

14h-16h • Ciranda Escolar

05/09 – SEXTA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

09h-11h • Ciranda Escolar

14h-16h • Ciranda Escolar

21h00 • Espetáculo Cênico Musical Romance da Tafona

06/09 – SÁBADO

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

20h30 • Espetáculo Cênico Musical Romance da Tafona

PALCO NICO FAGUNDES

14h00 • Nelcy Vargas

15h30 • Adriana de Los Santos e Grupo Dá-Lhe Fole

17h00 • Desidério Souza

07/09 – DOMINGO

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

13h00 • Abertura Oficial

14h00 • De Lima e Leninha

18h00 • Tomaz Machado

19h50 • Zizi Machado

21h50 • Analise Severo

PALCO NICO FAGUNDES

14h00 • CTG Coxilha Aberta

14h50 • Declamação – Élvio Morais

15h10 • Trova – José Estivalet x Anderson Brum

16h00 • Joaquim Velho Trio

17h00 • Kauanny Klein

08/09 – SEGUNDA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

09h-11h • Ciranda Escolar

14h-16h • Ciranda Escolar

16h30 • Jean Kirchoff

18h00 • João Luiz Corrêa

19h50 • Cesar Oliveira e Rogério Melo

21h50 • Marcelo e Machado do Tchê

PALCO NICO FAGUNDES

15h00 • Chula – Daniel Magnus e Valentin Magnus

16h00 • Douglas dos Anjos e Mateus Souza

09/09 – TERÇA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

09h-11h • Ciranda Escolar

14h-16h • Ciranda Escolar

18h00 • Cristiano Quevedo

19h50 • Marco Aurélio Repentista

21h50 • Bailanta Farroupilha

PALCO NICO FAGUNDES

15h00 • Chula – Adrian Latroni e Arthur Latroni

16h00 • Fernando Gracciola e Paulinho Cardoso

17h00 • Raul Quiroga

10/09 – QUARTA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

09h-11h • Ciranda Escolar

14h-16h • Ciranda Escolar

16h30 • Pedro Ernesto Denardin

18h00 • Érlon Péricles

19h50 • Marinêz Siqueira

21h50 • Tchê Barbaridade

PALCO NICO FAGUNDES

15h00 • CTG – Fazendinha Farroupilha

15h30 • Chula – Escola de Chula Felipe Pimentel – CTG Gildo de Freitas

16h00 • André Gonçalves e Grupo

17h15 • Declamação – Romeu Weber

18h00 • Festival de Declamação Apparício Silva Rillo

11/09 – QUINTA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

09h-11h • Ciranda Escolar

14h-16h • Ciranda Escolar

18h00 • Projeto Taureando

19h50 • Joca Martins

21h50 • Sandro Coelho

PALCO NICO FAGUNDES

15h00 • Chula – Piquete Amigos da Chula – GAG Piazitos do Sul – Canoas

16h00 • Anderson Mireski

17h00 • Grupo Renascença

12/09 – SEXTA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

09h-11h • Ciranda Escolar

14h-16h • Ciranda Escolar

18h00 • Cleverson Oliveira

19h50 • Tchê Guri

21h50 • Daniel Hack e os Gaúchos Lá de Fora

PALCO NICO FAGUNDES

14h00 • CTG Tiarayú

15h00 • Chula – Jean Marques e Thiago Volff

16h00 • Matheus Alves

17h00 • André Teixeira

13/09 – SÁBADO

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

14h00 • Festival Por do Sol da Canção Piá – 2ª Edição

18h00 • Alexandro Brites

19h50 • Jader Leal

21h50 • Juliano Moreno

PALCO NICO FAGUNDES

14h00 • CTG Tiarayú

14h30 • Declamação – Pedro Júnior da Fontoura

14h50 • Piquete

15h20 • Trova – Tetê Carvalho x Clódis Rocha

16h00 • Alci Vieira Jr. – Gaiteiros do Rio Grande

PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA

15h00 • Murielzinho

16h15 • Jaison e Esthevan Lima

17h15 • Quarteto Canto Serrano

14/09 – DOMINGO

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

10h00 • Missa

16h30 • Sina Fandangueira

18h00 • Paola Matos

19h50 • Carlos Freitas e Sus Hermanos

21h50 • Grupo Batendo na Marca

PALCO NICO FAGUNDES

14h00 • CTG Gurizada Campeira

14h50 • Declamação – Paula Daniele Stringhi

15h10 • Trova – Vitor Hugo x Rangel Lacerda

16h00 • Claiton Scouto

17h00 • Marco Lima

PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA

15h00 • Marco Lima

16h15 • Charles Arce

17h15 • Paquito & Jóia

15/09 – SEGUNDA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

15h00 • EMEF Farroupilha (Viamão)

18h00 • Ricardo Bergha

19h50 • Su Paz

21h50 • Shana Müller

PALCO NICO FAGUNDES

15h00 • Chula – Vitinho e Vinicius Schimmelpenig

16h00 • Duo Continente

17h00 • Maria Alice

PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA

15h00 • Su Paz

16h15 • Daniel Hack e Os Gaúchos Lá de Fora

17h15 • Grupo Barbicacho e Fandango da Liberdade Ouro do Sul

16/09 – TERÇA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

18h00 • Mauro Moraes

19h50 • Pirisca Greco

21h50 • Grupo Barbicacho

PALCO NICO FAGUNDES

15h00 • Chula – Jean e Valentim Magnus

16h00 • Eduardo Vargas

17h00 • Fernando Gracciola, Neilton Perufo e Paulinho Cardoso

PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA

15h00 • De Lima e Leninha

16h00 • Betinho e Carlos Eduardo

17/09 – QUARTA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

18h00 • Grupo Chimarrão

19h50 • Jari Terres

21h50 • Grupo Parceria

PALCO NICO FAGUNDES

15h00 • GTG Ciranda Prateada

16h00 • Eduardo Carrão

17h00 • Raineri Sphor

18h30 • 1º Festival Harmonia em Canto

PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA

15h00 • Grupo Quero-Quero

16h15 • Jari Terres

18/09 – QUINTA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

18h00 • Loma

19h50 • Marcelo Oliveira

21h50 • Grupo Santa Fé

PALCO NICO FAGUNDES

14h00 • CTG Ciranda Prateada

15h00 • Chula – Vitinho Schimmelpenig e Adrian Latroni

16h00 • Daniel Cavalheiro

PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA

15h00 • Cantador Denis Iaros

16h15 • Marcelo Oliveira

19/09 – SEXTA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

18h00 • Marcello Caminha

19h50 • Os Antigos (Miguel Marques e Nenito Sarturi)

21h50 • Grupo Toque de Cordeona

PALCO NICO FAGUNDES

14h00 • CTG Valentes da Tradição

14h40 • Declamação – Erico Padilha

15h00 • Trova – Rangel Lacerda x Clódis Rocha

16h00 • Paysanos

17h00 • Pepeu Gonçalves

PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA

15h00 • Pepeu Gonçalves

16h15 • Nenito Sarturi e Grupo Manancial

20/09 – SÁBADO

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

15h00 • Cerimônia de Encerramento e Extinção da Chama

15h30 • Os Fagundes

16h30 • Maria Luiza Benitez

18h00 • Flávio Hanssen

19h50 • Cláudio Vargas e Grupo Gana Missioneira

21h50 • Rogério dos Reis

PALCO NICO FAGUNDES

14h00 • CTG Valentes da Tradição

15h00 • Trova – Clódis Rocha x Tetê Carvalho

16h00 • Valdir Verona e Rafael de Boni

17h00 • Fofa Nobre

PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA

15h00 • Fofa Nobre e Grupo

16h15 • Grupo Fundo de Campo

21/09 – DOMINGO

PALCO JAYME CAETANO BRAUM

17h00 • Paullo Costa

19h00 • Jairo Lambari Fernandes

20h40 • Eduardo Carrão

PALCO NICO FAGUNDES

14h40 • Declamação – Andrea Eloi

15h00 • Trova – Anderson Brum x Vitor Hugo

16h00 • Pedro Guerra e Nilton Jr.

PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA

15h00 • Paullo Costa e Grupo Isto É Rio Grande

16h15 • Adriano Macedo e Grupo Loko de Gaúcho

Conheça as atrações culturais dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre

2025-08-29