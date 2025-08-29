Sábado, 30 de agosto de 2025
Mais de 120 artistas devem marcar presença nos 3 palcos dentro do Parque HarmoniaFoto: Alex Rocha/Divulgação PMPA
Setembro é o mês dos gaúchos. É o mês de celebrar a tradição do Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre, os Festejos Farroupilhas já iniciam na segunda-feira (1), no Parque Harmonia. A extensa programação tem início no dia 1º de setembro com a celebração dos 40 anos da Rádio Liberdade. Os comunicadores do veículo, que é referência no tradicionalismo, receberão artistas consagrados da cultura gaúcha para uma noite de grandes shows no palco Jayme Caetano Braun, com entrada gratuita.
Mais de 120 atrações culturais devem marcar presença nos Festejos Farroupilhas aos longo dos 21 dias, divididos entre os palcos Jayme Caetano Braun (com estrutura 360º), Nico Fagundes e Tio Nanato, no Centro Cultural Rede Pampa.
Confira abaixo a programação completa:
01/09 – SEGUNDA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUN
40 ANOS RÁDIO LIBERDADE
• Marcello Caminha
• Grupo Barbicacho
• Grupo Barbicacho com Paullo Costa
• Grupo Barbicacho com Rodrigo Silva
• Grupo Barbicacho com Analise Severo
• Grupo Barbicacho com Jean Kirchoff
• Grupo Barbicacho com Luiz Barbosa
• Grupo Barbicacho com João Luiz Corrêa + Tio Nanato
03/09 – QUARTA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
09h-11h • Ciranda Escolar
14h-16h • Ciranda Escolar
04/09 – QUINTA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
09h-11h • Ciranda Escolar
14h-16h • Ciranda Escolar
05/09 – SEXTA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
09h-11h • Ciranda Escolar
14h-16h • Ciranda Escolar
21h00 • Espetáculo Cênico Musical Romance da Tafona
06/09 – SÁBADO
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
20h30 • Espetáculo Cênico Musical Romance da Tafona
PALCO NICO FAGUNDES
14h00 • Nelcy Vargas
15h30 • Adriana de Los Santos e Grupo Dá-Lhe Fole
17h00 • Desidério Souza
07/09 – DOMINGO
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
13h00 • Abertura Oficial
14h00 • De Lima e Leninha
18h00 • Tomaz Machado
19h50 • Zizi Machado
21h50 • Analise Severo
PALCO NICO FAGUNDES
14h00 • CTG Coxilha Aberta
14h50 • Declamação – Élvio Morais
15h10 • Trova – José Estivalet x Anderson Brum
16h00 • Joaquim Velho Trio
17h00 • Kauanny Klein
08/09 – SEGUNDA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
09h-11h • Ciranda Escolar
14h-16h • Ciranda Escolar
16h30 • Jean Kirchoff
18h00 • João Luiz Corrêa
19h50 • Cesar Oliveira e Rogério Melo
21h50 • Marcelo e Machado do Tchê
PALCO NICO FAGUNDES
15h00 • Chula – Daniel Magnus e Valentin Magnus
16h00 • Douglas dos Anjos e Mateus Souza
09/09 – TERÇA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
09h-11h • Ciranda Escolar
14h-16h • Ciranda Escolar
18h00 • Cristiano Quevedo
19h50 • Marco Aurélio Repentista
21h50 • Bailanta Farroupilha
PALCO NICO FAGUNDES
15h00 • Chula – Adrian Latroni e Arthur Latroni
16h00 • Fernando Gracciola e Paulinho Cardoso
17h00 • Raul Quiroga
10/09 – QUARTA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
09h-11h • Ciranda Escolar
14h-16h • Ciranda Escolar
16h30 • Pedro Ernesto Denardin
18h00 • Érlon Péricles
19h50 • Marinêz Siqueira
21h50 • Tchê Barbaridade
PALCO NICO FAGUNDES
15h00 • CTG – Fazendinha Farroupilha
15h30 • Chula – Escola de Chula Felipe Pimentel – CTG Gildo de Freitas
16h00 • André Gonçalves e Grupo
17h15 • Declamação – Romeu Weber
18h00 • Festival de Declamação Apparício Silva Rillo
11/09 – QUINTA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
09h-11h • Ciranda Escolar
14h-16h • Ciranda Escolar
18h00 • Projeto Taureando
19h50 • Joca Martins
21h50 • Sandro Coelho
PALCO NICO FAGUNDES
15h00 • Chula – Piquete Amigos da Chula – GAG Piazitos do Sul – Canoas
16h00 • Anderson Mireski
17h00 • Grupo Renascença
12/09 – SEXTA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
09h-11h • Ciranda Escolar
14h-16h • Ciranda Escolar
18h00 • Cleverson Oliveira
19h50 • Tchê Guri
21h50 • Daniel Hack e os Gaúchos Lá de Fora
PALCO NICO FAGUNDES
14h00 • CTG Tiarayú
15h00 • Chula – Jean Marques e Thiago Volff
16h00 • Matheus Alves
17h00 • André Teixeira
13/09 – SÁBADO
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
14h00 • Festival Por do Sol da Canção Piá – 2ª Edição
18h00 • Alexandro Brites
19h50 • Jader Leal
21h50 • Juliano Moreno
PALCO NICO FAGUNDES
14h00 • CTG Tiarayú
14h30 • Declamação – Pedro Júnior da Fontoura
14h50 • Piquete
15h20 • Trova – Tetê Carvalho x Clódis Rocha
16h00 • Alci Vieira Jr. – Gaiteiros do Rio Grande
PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA
15h00 • Murielzinho
16h15 • Jaison e Esthevan Lima
17h15 • Quarteto Canto Serrano
14/09 – DOMINGO
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
10h00 • Missa
16h30 • Sina Fandangueira
18h00 • Paola Matos
19h50 • Carlos Freitas e Sus Hermanos
21h50 • Grupo Batendo na Marca
PALCO NICO FAGUNDES
14h00 • CTG Gurizada Campeira
14h50 • Declamação – Paula Daniele Stringhi
15h10 • Trova – Vitor Hugo x Rangel Lacerda
16h00 • Claiton Scouto
17h00 • Marco Lima
PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA
15h00 • Marco Lima
16h15 • Charles Arce
17h15 • Paquito & Jóia
15/09 – SEGUNDA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
15h00 • EMEF Farroupilha (Viamão)
18h00 • Ricardo Bergha
19h50 • Su Paz
21h50 • Shana Müller
PALCO NICO FAGUNDES
15h00 • Chula – Vitinho e Vinicius Schimmelpenig
16h00 • Duo Continente
17h00 • Maria Alice
PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA
15h00 • Su Paz
16h15 • Daniel Hack e Os Gaúchos Lá de Fora
17h15 • Grupo Barbicacho e Fandango da Liberdade Ouro do Sul
16/09 – TERÇA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
18h00 • Mauro Moraes
19h50 • Pirisca Greco
21h50 • Grupo Barbicacho
PALCO NICO FAGUNDES
15h00 • Chula – Jean e Valentim Magnus
16h00 • Eduardo Vargas
17h00 • Fernando Gracciola, Neilton Perufo e Paulinho Cardoso
PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA
15h00 • De Lima e Leninha
16h00 • Betinho e Carlos Eduardo
17/09 – QUARTA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
18h00 • Grupo Chimarrão
19h50 • Jari Terres
21h50 • Grupo Parceria
PALCO NICO FAGUNDES
15h00 • GTG Ciranda Prateada
16h00 • Eduardo Carrão
17h00 • Raineri Sphor
18h30 • 1º Festival Harmonia em Canto
PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA
15h00 • Grupo Quero-Quero
16h15 • Jari Terres
18/09 – QUINTA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
18h00 • Loma
19h50 • Marcelo Oliveira
21h50 • Grupo Santa Fé
PALCO NICO FAGUNDES
14h00 • CTG Ciranda Prateada
15h00 • Chula – Vitinho Schimmelpenig e Adrian Latroni
16h00 • Daniel Cavalheiro
PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA
15h00 • Cantador Denis Iaros
16h15 • Marcelo Oliveira
19/09 – SEXTA-FEIRA
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
18h00 • Marcello Caminha
19h50 • Os Antigos (Miguel Marques e Nenito Sarturi)
21h50 • Grupo Toque de Cordeona
PALCO NICO FAGUNDES
14h00 • CTG Valentes da Tradição
14h40 • Declamação – Erico Padilha
15h00 • Trova – Rangel Lacerda x Clódis Rocha
16h00 • Paysanos
17h00 • Pepeu Gonçalves
PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA
15h00 • Pepeu Gonçalves
16h15 • Nenito Sarturi e Grupo Manancial
20/09 – SÁBADO
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
15h00 • Cerimônia de Encerramento e Extinção da Chama
15h30 • Os Fagundes
16h30 • Maria Luiza Benitez
18h00 • Flávio Hanssen
19h50 • Cláudio Vargas e Grupo Gana Missioneira
21h50 • Rogério dos Reis
PALCO NICO FAGUNDES
14h00 • CTG Valentes da Tradição
15h00 • Trova – Clódis Rocha x Tetê Carvalho
16h00 • Valdir Verona e Rafael de Boni
17h00 • Fofa Nobre
PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA
15h00 • Fofa Nobre e Grupo
16h15 • Grupo Fundo de Campo
21/09 – DOMINGO
PALCO JAYME CAETANO BRAUM
17h00 • Paullo Costa
19h00 • Jairo Lambari Fernandes
20h40 • Eduardo Carrão
PALCO NICO FAGUNDES
14h40 • Declamação – Andrea Eloi
15h00 • Trova – Anderson Brum x Vitor Hugo
16h00 • Pedro Guerra e Nilton Jr.
PALCO TIO NANATO – CENTRO CULTURAL REDE PAMPA
15h00 • Paullo Costa e Grupo Isto É Rio Grande
16h15 • Adriano Macedo e Grupo Loko de Gaúcho
