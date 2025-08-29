Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Porto Alegre terá 15 unidades de saúde abertas neste sábado e cinco no domingo

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

A Unidade de Saúde da Tristeza estará aberta no sábado.

Foto: Alex Rocha/PMPA
A Unidade de Saúde da Tristeza estará aberta no sábado. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Consultas, vacinação e acesso a medicamentos estarão disponíveis neste fim de semana, na programação da Operação Inverno da prefeitura de Porto Alegre. Serão 15 unidades de saúde abertas neste sábado (30) e cinco no domingo (31), das 10h às 19h. O Consultório na Rua Centro garantirá atendimento à população em situação de rua, das 10h às 14h.

A Operação Inverno tem como objetivo reduzir a pressão sobre as emergências e fortalecer ações de prevenção, como a vacinação contra gripe. Iniciada no começo de junho, a estratégia busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

A ideia é reforçar o papel da Atenção Primária à Saúde como a principal porta de entrada para o SUS, especialmente em casos de menor gravidade. Ao buscar atendimento nas unidades de saúde, a população contribui para a organização do sistema, permitindo que os hospitais concentrem os recursos nos casos de urgência e emergência.

Sábado

– Passo das Pedras 1: avenida Gomes de Carvalho, 510 (Passo das Pedras)
– Ramos: rua K esquina rua R C, s/n (Rubem Berta)
– Farrapos: Paróquia Santíssima Trindade – rua José Luiz Perez Garcia, 5 (Farrapos)
– Chácara da Fumaça: rua Martim Félix Berta, 2432 (Mário Quintana)
– Panorama: rua Rômulo da Silva Pinheiro, s/n (Lomba do Pinheiro)
– Tristeza: avenida Wenceslau Escobar, 2442 (Tristeza)
– Lami: rua Nova Olinda, 202 (Lami)
– Modelo: avenida Jerônimo de Ornelas, 55 (Santana)
– Primeiro de Maio: avenida Professor Oscar Pereira, 6199 (Cascata)
– Conceição: rua Álvares Cabral, 429 (Cristo Redentor) – atendimento das 10h às 16h
– Assis Brasil: avenida Assis Brasil, 6615 (Sarandi)
– São Carlos: avenida Bento Gonçalves, 6670 (Agronomia)
– Bom Jesus: rua Bom Jesus, 410 (Bom Jesus)
– José Mauro Ceratti Lopes: Estrada João Antônio da Silveira, 3300 (Restinga)
– Moab Caldas: avenida Moab Caldas, 400 (Santa Tereza)
– Consultório na Rua Centro – atendimento voltado à população em situação de rua, das 10h às 14h

Domingo

– Assis Brasil: avenida Assis Brasil, 6615 (Sarandi)
– São Carlos: avenida Bento Gonçalves, 6670 (Agronomia)
– Bom Jesus: rua Bom Jesus, 410 (Bom Jesus)
– José Mauro Ceratti Lopes: Estrada João Antônio da Silveira, 3300 (Restinga)
– Moab Caldas: avenida Moab Caldas, 400 (Santa Tereza)
– Consultório na Rua Centro – atendimento voltado à população em situação de rua, das 10h às 14h

