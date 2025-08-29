Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Advocacia-Geral da União quer cobrar Bolsonaro e Eduardo por custos de escritório nos Estados Unidos contra sanções

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Custo do contrato firmado pode chegar a US$ 3,5 milhões.

Foto: Reprodução/Instagram
Custo do contrato firmado pode chegar a US$ 3,5 milhões. (Foto: Reprodução/Instagram)

A Advocacia-Geral da União (AGU) pretende cobrar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) o ressarcimento das despesas com a contratação de um escritório de advocacia nos Estados Unidos. A banca foi acionada para defender o Brasil de possíveis sanções impostas pelo governo de Donald Trump.

Reportagem publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo na segunda-feira (25) revelou que o contrato firmado pode chegar a US$ 3,5 milhões em quatro anos — o equivalente a cerca de R$ 18,9 milhões na cotação atual. Segundo a AGU, os trâmites para formalizar a transação estão em fase final.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (27), o órgão informou que “adotará medidas para obter, junto a eventuais responsáveis pelos danos causados ao Brasil, o ressarcimento dos valores despendidos”. Embora o comunicado não cite nomes, o reembolso pode ser exigido de Bolsonaro e Eduardo, que são investigados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e já foram indiciados pela Polícia Federal (PF) sob acusação de atentar contra a soberania nacional.

As investigações apuram supostos crimes de coação no curso do processo e de abolição do Estado Democrático de Direito, relacionados a tentativas de interferência no julgamento da ação penal do golpe, em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF). A PF aponta que Eduardo Bolsonaro teria atuado em “claro lobby” junto ao governo Trump em favor de sanções contra a Corte.

Nas redes sociais, o parlamentar criticou a possibilidade de cobrança. “Imagina se a AGU tivesse esse mesmo apetite para correr atrás dos bilhões roubados de aposentados do INSS?”, publicou no X (antigo Twitter).

O contrato foi assinado com o escritório Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, especializado em disputas internacionais e que já atuou em outras causas envolvendo o Brasil. O valor de US$ 3,5 milhões corresponde ao teto previsto, mas os pagamentos serão feitos conforme os serviços prestados e a complexidade das demandas.

De acordo com a AGU, os advogados estrangeiros deverão elaborar estratégias jurídicas para tentar barrar eventuais medidas punitivas contra o Estado brasileiro, empresas ou agentes públicos — como bloqueio de ativos, tarifas adicionais, restrições financeiras e negação de vistos. O órgão destacou ainda que o escritório poderá representar autoridades nacionais em casos relacionados ao exercício de suas funções. Um dos alvos seria o ministro do STF Alexandre de Moraes, incluído na chamada Lei Magnitsky.

O contrato também é alvo de questionamentos no Tribunal de Contas da União (TCU). Nesta semana, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) protocolou representação pedindo que a Corte avalie a legalidade da contratação, sob o argumento de que recursos públicos estariam sendo utilizados em benefício do ministro Moraes.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Porto Alegre terá 15 unidades de saúde abertas neste sábado e cinco no domingo
Procurador-Geral da República se posiciona contra presença de policiais no interior da casa de Bolsonaro
https://www.osul.com.br/advocacia-geral-da-uniao-quer-cobrar-bolsonaro-e-eduardo-por-custos-de-escritorio-nos-estados-unidos-contra-sancoes/ Advocacia-Geral da União quer cobrar Bolsonaro e Eduardo por custos de escritório nos Estados Unidos contra sanções 2025-08-29
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Política A rede social X, de Elon Musk, está cobrando cerca de R$ 10 mil de Carla Zambelli

Política Escritório da filha de ministro do Superior Tribunal de Justiça recebeu R$ 300 mil de empresa investigada pela Polícia Federal

Política Alexandre de Moraes absolve réu do 8 de Janeiro considerado “incapaz”

Política Sem citar Nikolas Ferreira, Lula diz que um “deputado” fez campanha de mentiras para defender o crime organizado