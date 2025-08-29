Grêmio Grêmio oficializa empréstimo de Ronald ao Atlético-GO até o fim da temporada

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Campeão Sul-Americano Sub-20 e destaque nas seleções de base, Ronald busca mais minutos em campo no Atlético-GO. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Campeão Sul-Americano Sub-20 e destaque nas seleções de base, Ronald busca mais minutos em campo no Atlético-GO. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio confirmou na noite de quinta-feira (28) o empréstimo do volante Ronald, de 22 anos, ao Atlético-GO. O jogador permanecerá no clube goiano até o dia 31 de dezembro, reforçando o elenco que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Formado nas categorias de base do Tricolor Gaúcho, Ronald soma 36 partidas pelo time profissional em três temporadas. Em 2025, atuou em 12 jogos, sendo titular em quatro deles. Devido a desfalques na lateral direita, chegou a ser improvisado na posição, como ocorreu na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, em 17 de agosto, quando jogou os 90 minutos.

Apesar do histórico nas seleções brasileiras de base, campeão Sul-Americano Sub-20, dos Jogos Pan-Americanos e participante do Mundial Sub-20 em 2023, Ronald vinha recebendo poucas oportunidades no elenco principal do Grêmio. O empréstimo ao Atlético-GO surge como chance de maior minutagem e protagonismo.

O Dragão ocupa atualmente a 14ª colocação na Série B, com 28 pontos após 23 rodadas, e busca se distanciar da zona de rebaixamento. Ronald chega com a missão de fortalecer o meio-campo e ajudar o clube a garantir a permanência na divisão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-oficializa-emprestimo-de-ronald-ao-atletico-go-ate-o-fim-da-temporada/

Grêmio oficializa empréstimo de Ronald ao Atlético-GO até o fim da temporada

2025-08-29