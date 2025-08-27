Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Tênis: João Fonseca é superado por tcheco e se despede do US Open na segunda rodada

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

O calor intenso e o desgaste físico ficaram cada vez mais presentes no jogo do brasileiro.

Foto: Divulgação
O calor intenso e o desgaste físico ficaram cada vez mais presentes no jogo do brasileiro. (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (27), em Nova York, nos Estados Unidos, o tenista João Fonseca encerrou sua participação em grand slams em seu primeiro ano como tenista profissional.

O tcheco Tomas Machac foi superior em toda a partida e venceu o brasileiro por 3 sets a 0 em 1h58. Agora, o tenista de 19 anos aguarda o fim do torneio para saber se conseguirá subir posições no ranking da ATP — ele entrou no campeonato como o 44º melhor do mundo, e a projeção indica, agora, a 41ª colocação.

Ao chegar à segunda rodada do US Open, João Fonseca igualou o feito obtido no Australian Open, em janeiro — mas, diferentemente do torneio atual, onde estreou na chave principal, o brasileiro precisou passar pela fase qualificatória. Seu melhor desempenho em grand slams foi em Roland Garros, em junho, quando avançou até a terceira rodada. Já em Wimbledon, ele teve sua pior campanha, ao ser eliminado na estreia.

O primeiro set foi equilibrado, com Fonseca e Machac confirmando todos os serviços e levando a primeira parcial para o tie-brek. No finak, o tcheco conseguiu explorar as fraquezas de João, principalmente na devolução, e venceu o primeiro set por 7 (7)/6 (4).

No segundo set, não houve nem sinal de equilíbrio. João voltou a errar bastante e mais uma vez Machac aproveitou as oportunidades. O tcheco quebrou o saque do brasileiro quatro vezes, confirmou seus games de serviço e fechou a segunda parcial em 6/2.

O calor intenso e o desgaste físico ficaram cada vez mais presentes no jogo do brasileiro. No terceiro set, João melhorou o desempenho, mas não foi suficiente para frear a determinação do tcheco. Por 6/3, Machac venceu a terceira parcial e sacramentou o final da participação de Fonseca em seu primeiro US Open como profissional.

O próximo torneio em que João Fonseca está confirmado é a Laver Cup, disputa amistosa que reúne grandes nomes do circuito e acontecerá entre 19 e 21 de setembro, em San Francisco, nos EUA. A partir de 1º de outubro, o brasileiro deve disputar o Masters 1000 de Xangai, na China, um dos últimos eventos da temporada.

“Batalha interna”

Outra brasileira no US Open, Bia Haddad começou a sua campanha da melhor maneira: com vitória. Na terça-feira (26), a brasileira despachou a britânica Sonay Kartal por 2 sets a 1 e segue viva no último Grand Slam de tênis do ano. A tenista vibrou com o resultado e admitiu ter vencido uma “batalha interna”.

Depois de chegar às quartas de final do US Open em 2024, em uma campanha histórica, Bia não ficou nem próximo de repetir o feito nos Grand Slams que disputou na atual temporada. E é mais uma vez em Nova Iorque que a brasileira pode virar esta chave.

Bia destacou como a vitória na estreia em Flushing Meadows foi importante para que ela possa superar os “fantasmas” do passado, incluindo uma derrota recente sofrida para Kartal, em Indian Wells, com vitória da britânica por 2 sets a 0.

“Fantasmas não existem, pensamentos que vieram, eu fiquei um pouco mais ansiosa. Senti, mas todo mundo passa por momentos, cada um (pelo) seu. Feliz com a minha batalha interna, já passei por isso outras vezes”, disse.

“Primeira rodada é um jogo muito duro, eu tinha uma derrota muito ruim para ela (Kartal), eu sabia que a batalha, hoje, era muito mais interna do que externa”, prosseguiu.

“Estou feliz que eu me dei mais uma chance. O meu primeiro set foi muito bom, mas depois a forma como eu joguei no finalzinho ali, mas às vezes não é jogando bonito, é lutando internamente. Estou feliz.”

Depois de vencer Kartal, Bia agora terá pela frente a suíça Viktorija Golubic, que venceu a francesa Lois Boisson por 2 sets a 1, de virada. O duelo acontece nesta quinta-feira (28).

