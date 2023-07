Economia Inflação oficial do País fica em -0,08% em junho, a menor taxa para o mês desde 2017

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Os grupos alimentação e bebidas e transportes foram os que mais contribuíram para o resultado do IPCA. (Foto: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias)

A inflação oficial do País, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), ficou em -0,08% em junho, o que representa uma queda de 0,31 ponto percentual em relação à taxa registrada em maio (0,23%). Essa é a menor variação para o mês de junho desde 2017, quando o índice foi de -0,23%.

No ano, o IPCA acumula alta de 2,87% e, nos últimos 12 meses, de 3,16%, abaixo dos 3,94% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2022, a variação havia sido de 0,67%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pelo IBGE.

Alimentação e bebidas (-0,66%) e transportes (-0,41%) foram os grupos que mais contribuíram para o resultado, com impacto de -0,14 ponto percentual e -0,08 ponto percentual no índice geral, respectivamente.

O grupo alimentação e bebidas foi influenciado principalmente pelo recuo nos preços da alimentação no domicílio (-1,07%). Destacam-se as quedas do óleo de soja (-8,96%), das frutas (-3,38%), do leite longa vida (-2,68%) e das carnes (-2,10%).

Em transportes, o resultado deve-se ao recuo nos preços dos automóveis novos (-2,76%) e dos usados (-0,93%). Destaca-se ainda o resultado dos combustíveis (-1,85%),

Também registraram quedas os artigos de residência (-0,42%) e comunicação (-0,14%), conforme o IBGE.

No lado das altas, o maior impacto (0,10 ponto percentual) e a maior variação (0,69%) vieram de habitação. Os demais grupos ficaram entre as taxas de 0,06% de educação e 0,36% de despesas pessoais.

