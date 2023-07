Política Lula diz que negocia com partidos políticos, não com o Centrão

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

O petista destacou que o apoio do Congresso é essencial para a sustentação do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (11), que não negocia com o Centrão, mas, sim, com partidos políticos. Ele destacou que o apoio do Congresso é essencial para a sustentação do governo. “Sem maioria, você se mata”, afirmou.

Segundo Lula, o Executivo está aberto para discutir com as legendas que compõem o Centrão. “O Centrão não é um partido político, ele se junta em função de determinadas coisas, mas, habitualmente, você negocia com partidos”, explicou.

As declarações foram dadas durante uma nova edição do programa “Conversa com o Presidente”, transmitido semanalmente nas redes sociais.

Na live, o petista comemorou o avanço da agenda econômica do governo no Congresso e disse esperar que a aprovação da reforma tributária no Senado ocorra até o fim deste ano. “Espero que o Senado repita a votação da Câmara e espero que a gente chegue no fim do ano com uma política tributária nova.”

“Precisamos garantir que o Brasil não jogue fora mais uma oportunidade de crescer. As pessoas estão vendo o dólar cair, sinais de que a geração de emprego vai crescer. Logo mais, a taxa de juros vai cair também, e as pessoas estão ficando mais otimistas”, afirmou Lula.

