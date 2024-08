Esporte Influencers desempenham papel fundamental no crescimento das apostas online na América Latina

O setor de apostas online na América Latina está em franca expansão, com um crescimento significativo impulsionado pelo apoio de celebridades e influenciadores locais. Esses endossos desempenham um papel crucial na definição das tendências de apostas e na formação do comportamento dos apostadores na região.

Sites de apostas confiáveis, especializados em comparação de apostas esportivas têm se tornado essenciais para os apostadores, proporcionando análises detalhadas das melhores opções e facilitando a comparação de ofertas promocionais. Com o respaldo de figuras públicas, esses portais, ganham ainda mais destaque, pois muitos apostadores confiam nas recomendações de seus ídolos.

Caso da Colômbia

A Colômbia se destaca como um exemplo de como uma estratégia de marketing eficaz, combinada com uma regulamentação adequada, pode estimular o mercado de apostas online. Figuras como o jogador de futebol Radamel Falcao e o cantor Maluma têm desempenhado um papel importante na promoção de plataformas de apostas regulamentadas, contribuindo para aumentar a confiança dos consumidores e atrair novos apostadores. Essa abordagem resultou em um crescimento notável do setor, com uma receita de US$ 798 milhões em dezembro de 2019, um aumento significativo desde a regulamentação.

Impacto dos ídolos do futebol no Brasil

No Brasil, onde o futebol é uma paixão nacional, os endossos de jogadores como Neymar Jr., Ronaldo Nazário e Ronaldinho têm uma influência considerável nas apostas online. A presença dessas estrelas em campanhas de marketing não apenas fortalece a visibilidade das marcas, mas também aproxima os fãs do universo das apostas esportivas. Em 2023, essa conexão gerou um aumento de 96,66% nas visitas a sites de apostas, destacando o impacto desses ídolos na mudança do comportamento dos consumidores.

Desenvolvimento do mercado de apostas online na Argentina

Desde a legalização do jogo online em 2019, a Argentina, a segunda maior economia da América Latina, tem experimentado um crescimento substancial. Celebridades como o ator Ricardo Darín e o tenista Juan Martín del Potro foram fundamentais na alteração da percepção pública sobre o jogo online, ajudando a superar o ceticismo inicial. A emissão de licenças em 2021 contribuiu para um aumento contínuo no número de usuários, impulsionado por esses endossos.

Influência dos influenciadores digitais e desafios regulatórios

Além das celebridades tradicionais, influenciadores de mídia social estão desempenhando um papel crescente no mercado de apostas online na América Latina. No México, influenciadores como Yuya e Juanpa Zurita têm sido eficazes em alcançar o público jovem, promovendo sites de apostas, especialmente no emergente setor de eSports. Este segmento, impulsionado por influenciadores e jogadores profissionais, tem atraído um público jovem e tecnicamente engajado, especialmente no México e no Brasil.

Apesar dos benefícios econômicos associados ao apoio das celebridades, surgem preocupações sobre a responsabilidade no jogo. Reguladores em diversas regiões estão implementando medidas para equilibrar o crescimento da indústria com a proteção dos consumidores, proibindo anúncios que sugerem que o jogo leva ao sucesso ou à riqueza. Essas medidas visam promover práticas de jogo responsáveis, garantindo que os consumidores estejam cientes dos riscos enquanto aproveitam o entretenimento oferecido pelas plataformas de apostas online.

