Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

Ruyter Poubel, de 27 anos, está entre os oito investigados pela Polícia Civil. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo investiga o influenciador digital Ruyter Poubel, de 27 anos, que acumula mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Os agentes miram crimes praticados em plataformas online, como os conhecidos ‘jogos do tigrinho’, cassinos e roletas, além das casas de apostas.

A Operação Faketech cumpriu 14 mandados de busca e apreensão domiciliar nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte para apurar os crimes de estelionato eletrônico, jogo de azar e lavagem de dinheiro na última sexta-feira (27). Entre os endereços, estavam imóveis vinculados a Ruyter e ao também influenciador digital Jonatan Martins Pacheco.

Influenciador

As investigações da Polícia Civil apontam que Ruyter Poubel vendia cursos de como jogar em uma plataforma digital e lucrava com as perdas dos seguidores recebendo um tipo de comissão paga pela casa de apostas.

Ruyter e Jonatan Pacheco criaram as próprias casas de apostas, além de empresas com um esquema de transações financeiras, que estavam no nome de outros seis homens.

Operação

As investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Gerais (DIG) da Deic do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) começaram após denúncias de vítimas de Santos (SP) e Guarujá (SP) que tiveram grandes perdas financeiras na prática de jogos de azar online.

A Operação Faketech foi realizada na sexta-feira (27). Foram empregados 22 policiais e oito viaturas da corporação de São Paulo, além de 19 agentes e oito viaturas do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

Como funcionava

Em entrevista, o delegado da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, Fabiano Barbeiro, explicou que os sites promovem supostas apostas esportivas, mas escondem links de acesso aos jogos de azar.

“[O] cassino online, o famigerado ‘jogo do tigrinho’, […] são jogos de aparência inocente, mas são altamente viciantes e fazem com que as vítimas percam dinheiro muito rápido”, destacou Barbeiro.

O delegado relatou ainda que as vítimas perderam muito dinheiro no esquema. “Essa operação foi baseada em informações de vítimas que tiveram grandes perdas financeiras em jogos de azar por meios eletrônicos. (…) São jogos de aparência inocente, mas são altamente viciantes e fazem com que as vítimas percam dinheiro muito rápido”, disse ele em entrevista.

