27 de janeiro de 2022

Foto: Reprodução

A empresária e influencer cearense Andrea Costa decidiu impedir a entrada de homens com comportamentos desrespeitosos e machistas em uma loja de roupas e acessórios da qual é dona em São José dos Campos, no interior de São Paulo. “Homens, se não forem provar, esperem do lado de fora da loja”, diz um dos avisos fixados na vitrine.

Natural de Fortaleza (CE), a empreendedora afirmou que a medida foi necessária após inúmeros casos de assédio contra as clientes e funcionárias do local.

“Eles [homens] entravam na loja, ficavam atrás das mulheres, quando não era depreciando o corpo delas, era olhando para elas trocando de roupa no provador através das cortinas. Temos um estúdio de fotografia dentro da loja e muitos homens vinham e entravam apenas para olhar as modelos”, afirmou a empresária.

Os cartazes afirmam que não são bem-vindos os homens que depreciam o corpo das mulheres, que traem suas companheiras e flertam com as atendentes do estabelecimento. Andrea disse que criou ambientes estratégicos dentro da loja para que os homens que acompanham suas mulheres não tenham acesso visual ao estúdio. No entanto, eles se recusam a esperar no local, insistindo em ficar perto dos provadores e estúdio de fotos.

“Às vezes preciso fechar a vitrine, porque muitos deles ficam no vidro tentando olhar para as modelos. Outros humilhavam as companheiras, reclamando do decote ou desautorizando o uso de uma ou outra peça de roupa. É muito constrangedor para nós, para os clientes, para minhas funcionárias. Foi o único jeito de oferecer segurança para todas aqui”, disse.

Em contrapartida, a loja se diz receptiva a clientes acompanhadas por animais de estimação. “Seu pet é bem-vindo aqui”, consta em um cartaz afixado na vitrine. Segundo a empresária, água, ração e biscoitos estão à disposição dos bichinhos. “Precisamos de ações contundentes como essa para criar uma sociedade melhor e mais justa para todos”, declarou.

Há 15 anos atuando na Mr. Luxos, estabelecimento do ramo de vestuário do qual é proprietária na cidade de São José dos Campos, São Paulo, a influencer deixou o Ceará ainda criança e morou em vários Estados até se estabelecer no interior paulista.

Com raízes em solo cearense, ela afirma que em breve pretende abrir uma filial no estado, que sempre visita para rever os familiares ou em viagem de férias. “Alguns familiares por parte de vovó ainda moram em Fortaleza. Nos últimos anos me deu vontade de voltar para a terra de onde eu vim. Estamos com o projeto de filial da marca de roupas e de outras marcas minhas. Provavelmente abriremos uma filial no Ceará em um ano. Já estamos fazendo o planejamento”, disse.

