Brasil Mais de 30 milhões de doses da Janssen estão paradas em galpão no aeroporto de Guarulhos

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Dos 41 milhões de doses, só 9,2 milhões chegaram aos Estados e municípios. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Quase 32 milhões de doses da vacina da Janssen estão paradas em um galpão do Ministério da Saúde.

As doses estão guardadas em um galpão do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. Até dezembro de 2021, o Brasil recebeu 41 milhões de doses da vacina da Janssen; 38 milhões fazem parte do contrato, assinado em março do ano passado, pelo ministério com o laboratório. Os outros 3 milhões vieram de uma doação do governo americano.

Um informe técnico do Ministério da Saúde, publicado na quarta-feira (26), mostra que dos 41 milhões de doses, só 9,2 milhões doses chegaram aos estados e municípios.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que alguns Estados solicitaram a suspensão do envio dos imunizantes devido à saturação da rede de frio, ou seja, os freezers e geladeiras usados para armazenar a vacina. O ministério não disse que Estados são esses.

Na nota, a pasta confirma que 31,7 milhões doses estão armazenadas no centro de distribuição e diz que elas poderão ser prontamente distribuídas quando solicitadas.

O Conass, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, afirma que, no fim do ano passado, Estados e municípios pediram ao ministério que o envio de doses passasse a ser feito a partir de uma avaliação semanal da demanda de cada estado. O Conass afirma não conhecer qualquer solicitação dos Estados pela distribuição de determinado fabricante em detrimento a outro.

O médico sanitarista Adriano Massuda, ex-secretário de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, critica a gestão do governo federal.

“O ministério perdeu totalmente o protagonismo da coordenação nacional do sistema de saúde no enfrentamento dessa pandemia. O ministério fica numa postura passiva, de esperar a demanda vir dos estados e municípios, quando ele tem que monitorar a cobertura vacinal. Essas vacinas são elemento central para o enfrentamento da pandemia nesse momento”, diz Massuda.

A vacina da Janssen está autorizada para uso emergencial no Brasil desde março de 2021. Em novembro, o Ministério da Saúde passou a recomendar um reforço com uma dose do mesmo imunizante de dois a seis meses depois da primeira dose. Na opinião dos especialistas, a vacina da Janssen pode cumprir um papel estratégico em regiões de difícil acesso.

“Particularmente, em alguns estados da região Norte, há obstáculos, há desafios para que a vacina chegue a aqueles que necessitam da vacinação, evidentemente com muito mais restrições do que o acesso de determinadas populações de locais urbanos e com acesso muito mais disponível. Então, otimizar essas doses é de fato muito importante”, diz Marco Aurélio Sáfadi, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria.

O Ministério da Saúde se manifestou sobre as críticas ao governo federal na distribuição de vacinas contra a covid. O ministério disse que criou uma secretaria para coordenar a vacinação e ações contra a pandemia e que já distribuiu mais de 400 milhões de doses.

