Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Senador admitiu participação em trama golpista com Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou ter “manipulado” o noticiário com informações desencontradas de forma intencional. Na semana passada, o parlamentar admitiu ter participado de uma trama conspiratória – ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-deputado federal Daniel Silveira(PTB-RJ) – com o objetivo de anular as eleições de 2022, que deram a vitória ao petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As declarações de Marcos do Val foram dadas na saída do Senado e registradas pelo ativista Ronny Teles, que compartilhou as imagens em seu canal de YouTube. O parlamentar foi questionado a respeito da denúncia que fez a respeito da articulação golpista e suas mudanças de versão sobre a trama.

“Não, mas tudo é estratégico”, disse Marcos do Val.

“Mas parece que a Justiça não está tratando muito bem essa estratégia”, respondeu o ativista.

“Eu acho que o resultado está dando certo”, rebateu o senador.

“Acha que está sendo positivo?”, insistiu Teles.

“Acho não, tenho certeza disso”, afirma Marcos do Val, enquanto sorri.

“Qual o seu objetivo?”, questiona o youtuber.

“Com o tempo vocês vão saber qual é. Vocês podem ter certeza que com o tempo vocês vão saber qual é. O objetivo foi atingido, e é claro que eu fiz essa manipulação de notícias desencontradas, mas um dia vocês podem entender isso daí”, diz o senador.

Teles então pergunta se Marcos do Val pretende pedir o afastamento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Com o tempo vocês vão ver o que vai acontecer e ficarão muito felizes”, finalizou o parlamentar.

Na madrugada da última quinta (2), Marcos do Val afirmou durante uma live que Bolsonaro tentou coagi-lo para dar um golpe de Estado. A investida, segundo o parlamentar, foi recusada e prontamente denunciada. O senador também anunciou, na ocasião, que iria renunciar ao mandato, mas depois, negou que iria deixar o cargo.

