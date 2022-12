Futebol Inglaterra goleia o Senegal por 3 a 0 e encara a França nas quartas de final da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Saka foi um dos autores dos gols da partida. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação Saka foi um dos autores dos gols da partida. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Inglaterra não tomou conhecimento do Senegal e venceu a partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 neste domingo (04). Com o resultado, a equipe inglesa encara a atual campeã mundial França nas quartas. O jogo será no sábado (10), às 16h.

O jogo

A meia hora inicial da partida contou com pouca criatividade por parte das equipes, e a primeira grande chance saiu apenas aos 31 minutos. Boulaye Dia recebeu passe de Ismaila Sarr e, próximo à pequena área, chutou forte de canhota. Jordan Pickford, por sua vez, executou grande defesa, com a mão esquerda, aquele que seria o primeiro gol do jogo.

Já aos 38 minutos, foi a vez de a Inglaterra finalizar corretamente e abrir o placar. Em rápida construção ofensiva, Kane acionou Bellingham em profundidade. O jovem meio-campista disparou pelo lado esquerdo e tocou para Henderson, que bateu rasteiro e estufou as redes.

A equipe de Gareth Southgate ampliou a vantagem sobre o time de Aliou Cissé nos acréscimos, aos 48 minutos, após outra bela jogada de Bellingham. O garoto recuperou a bola, arrancou pelo meio de campo, driblou um marcador e tocou para Foden. O atacante do Manchester City – também em velocidade – acionou Kane, que dominou e chutou forte, à direita de Édouard Mendy, marcando o segundo dos ingleses e o seu primeiro gol nesta Copa.

A seleção inglesa continuou melhor no segundo tempo e, aos 12 minutos, fez o terceiro diante de Senegal, que pecou nas finalizações e não acertou a meta. Novamente pela lateral esquerda, Foden cruzou rasteiro em direção à área e registrou mais uma assistência. Isso porque Saka, de frente para Mendy, deu apenas uma cavadinha, anotou outro belo gol a favor dos europeus e sacramentou o triunfo de 3 a 0.

Ficha técnica

Inglaterra 3 x 0 Senegal

Local: Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Khor (QAT)

Data: 4 de dezembro de 2022 (domingo)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones (Dier), Maguire e Shaw; Henderson (Phillips), Rice e Bellingham (Mount); Saka (Rashford), Kane e Foden (Grealish)

Técnico: Gareth Southgate

Senegal: Édouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs (Ballo-Touré); Ciss (Pape Gueye) e Nampalys Mendy; Diatta (Bamba Dieng), Ndiaye (Pape Sarr) e Ismailla Sarr; Dia (Diédhiou)

Técnico: Aliou Cissé

Cartão amarelo: Koulibaly (Senegal)

Gols:

Inglaterra: Henderson (38mins do 1º tempo), Kane (48mins do 1º tempo) e Saka (12mins do 2º tempo)

Arbitragem:

Árbitro: Iván Barton (SLV)

Assistentes: David Morán (SLV) e Kathryn Nesbitt (EUA)

VAR: Drew Fischer (CAN)

