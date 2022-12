Futebol Jornalistas brasileiros enaltecem atuações de Messi na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dos quatro jogos da seleção argentina, o meia foi eleito três vezes como craque da partida no Mundial. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Argentina sofreu mais conseguiu confirmar a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo após vencer a Austrália por 2 a 1, neste sábado. Mais uma vez, Lionel Messi foi o grande nome da seleção nacional e comandou os companheiros em busca de mais uma vitória. Após mais um show de bola do camisa 10, os jornalistas brasileiros enalteceram o jogador com comentários nas redes sociais

Dos quatro jogos da seleção argentina, o meia foi eleito três vezes como craque da partida no Mundial. O único em que Messi não levou o prêmio foi justamente na derrota da estreia da Copa, contra a Arábia Saudita. Na ocasião o goleiro adversário, Mohammed Al Owais levou o “Man of the match”.

“Deve ser muito difícil não gostar do Messi”, opinou Gustavo Zupak em programa ao vivo no canal ESPN.

“Até aqui, Messi joga consciente, e incrivelmente leve, com a responsabilidade que carrega: a de levar o time nas costas e dar ao seu país o título que lhe falta na última chance que tem”, publicou Bolívia nas redes sociais.

“Messi foi eleito o melhor em três de quatro jogos (em um ele recusou). Decisivo”, escreveu Bruno Formiga, do TNT Sports.

Após a vitória contra a Austrália, a Argentina volta a campo na sexta-feira, às 16h, para enfrentar a Holanda, às 16h, no Estádio Lusail. Caso avance para a próxima fase, poderá encontrar a Seleção Brasileira nas semifinais do torneio.

Protagonista

Protagonista da Argentina na Copa do Mundo, Lionel Messi destacou a Seleção Brasileira e a Espanha como as principais equipes na competição. Em entrevista na zona mista, o camisa 10 minimizou a derrota da equipe de Tite para Camarões e vê os dois times como os grandes adversários no torneio.

“O Brasil está jogando muito bem. Apesar da derrota contra Camarões, segue sendo uma das grandes favoritas. França também. E Espanha, apesar de ter passado como passou, joga muito bem, tem muito claro o que faz quando tem a bola, controlam a posse por muito tempo de jogo”, disse.

O craque também se surpreendeu com a eliminação precoce da Alemanha, que ficou com a 3ª colocação no Grupo E atrás de Japão, líder da chave, e Espanha.

“Me surpreendeu, pois eles têm muitos jogadores importantes, uma seleção jovem e porque a Alemanha sempre está entre as melhores. Surpreende que mais uma vez fiquem fora do Mundial na fase de grupos. Mas isso é Copa, o que demonstra o quão difícil é, o equilíbrio e que nome de seleção não importa.”

Messi também valorizou sua seleção, que está classificada para encarar a Holanda nas quartas de final após a vitória sobre a Austrália. Em sua quinta Copa do Mundo, o jogador busca um título inédito para sua coleção de troféus.

“Argentina é uma potência e sempre está entre os melhores. Sabíamos que antes de chegar aqui éramos um dos candidatos pelo que vínhamos fazendo e deveríamos demonstrar dentro de campo. E por sorte a gente vem fazendo e espero que sigamos dando passos”, afirmou. As informações são do site Lance.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol