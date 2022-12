Futebol Se mantiver média, Mbappé pode virar o maior artilheiro das Copas do Mundo já em 2026

Atualmente, a média de Mbappé é de 0,8 gols por partida em Copas do Mundo. (Foto: Reprodução/Twitter)

Kylian Mbappé é um fenômeno. Não apenas pelos dois golaços marcados diante da Polônia, na vitória da França por 3 a 0 que levou a atual campeã mundial para as quartas de final do Mundial do Catar. Mas pelas marcas atingidas mesmo no maior palco do futebol. A ponto de não ser absurdo imaginar que ele se tornará o maior artilheiro da história das Copas do Mundo em algum momento.

Aos 23 anos, Mbappé já soma nove gols em 11 jogos em Copas do Mundo e tem o alemão Miroslav Klose, com 16, na mira. Pelos cálculos do jornal O Globo, se mantiver a média atual, o atacante francês assumirá a ponta desta ranking já no Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Atualmente, a média de Mbappé é de 0,8 gols por partida em Copas do Mundo. Isso significa que precisaria de mais 10 partidas para chegar a 17 gols e superar Miroslav Klose. Nas contas, o atacante atingiria essa marca na final da Copa do Mundo de 2026 – teria que disputar os três jogos restantes do Mundial do Catar e ir até a decisão para disputar todos as sete partidas do próximo torneio.

Veja atuação de Kylian Mbappé em Copas do Mundo:

– Mundial de 2018: França 2 x 1 Austrália – 0 gols;

– Mundial de 2018: França 1 x 0 Peru – 1 gol;

– Mundial de 2018: França 0 x 0 Dinamarca – 0 gols;

– Mundial de 2018: França 4 x 3 Argentina – 2 gols;

– Mundial de 2018: França 2 x 0 Uruguai – 0 gols;

– Mundial de 2018: França 1 x 0 Bélgica – 0 gols;

– Mundial de 2018: França 4 x 2 Croácia – 1 gol;

– Mundial de 2022: França 4 x 1 Austrália – 1 gol;

– Mundial de 2022: França 2 x 1 Dinamarca – 2 gols;

– Mundial de 2022: França 0 x 1 Tunísia – 0 gols;

– Mundial de 2022: França 3 x 1 Polônia – 2 gols.

Recordes

Enquanto não chega lá, Mbappé segue empilhando artilharias, recordes e marcas históricas. Com 23 anos – fará aniversário no próximo dia 20 –, Mbappé torna-se o jogador mais jovem na história das Copas do Mundo a marcar oito gols. Ou seja, antes mesmo de Miroslav Klose.

No Catar, o francês assumiu a artilharia isolada da Copa do Mundo de 2022, com cinco gols, ao marcar duas vezes diante da Polônia, neste domingo.

Mbappé também chegou a nove gols marcados em Mundiais (ele fez quatro na campanha do título da França na Rússia-2018), ultrapassando astros como Cristiano Ronaldo e Diego Maradona.

No Catar, Mbappé também se tornou o segundo maior artilheiro da seleção francesa em Mundiais. O recordista é Just Fontaine, com 13, todos eles marcados na Suécia-1958. As informações são do jornal O Globo.

